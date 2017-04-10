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Arsinspor - Artvin Hopaspor
FUTBOL

Trabzon'daki Arsinspor - Artvin Hopaspor maçında başkan futbolcuyu dövdü

Trabzon'da oynanan Arsinspor ile Artvin Hopaspor maçında Arsinspor Başkanı Kamil Ustaömeroğlu, devre arasında Artvin Hopaspor'lu futbolcuyu hırpaladı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 09:28:47 Güncelleme: 09:31:46 İHA

Trabzon'da Arsinspor ile Artvin Hopaspor arasında oynanan maçta Arsinspor Başkanı Kamil Ustaömeroğlu, ilk yarının bitiminde tribünden sahaya inerek önce Artvin Hopasporlu futbolcuyla tartıştı ardından tartıştığı futbolcuyu yumrukladı.

Bölgesel Amatör Ligi 3. Grup maçında Arsinspor ile Artvin Hopaspor bugün Arsin İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, takımların ilk yarı bitiminde soyunma odasına gittiği sırada Arsinspor Kulüp Başkanı Kamil Ustaömeroğlu, karşılaşmada forma giyen Artvin Hopasporlu Burak Bükel ile tartıştı. Tartışma sonrası kulüp başkanı Ustaömeroğlu, oyuncuya yumruk atmasıyla ortalık bir anda karıştı. İki kulüp oyuncuları ve yöneticilerin arasında arbede yaşanırken, olaylar polislerin araya girmesiyle yatıştı.

İkinci yarı ise yaşanan tartışmalar nedeniyle gecikmeli başladı. 2. Yarının başlaması ile birlikte Arsinspor, oyunun hemen başında penaltı golüyle öne geçerken, müsabaka 4-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyetle Arsinspor Bölgesel Amatör Ligi 3. Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederken, 3. Lig'e yükselme maçlarında play-off'ta yer almaya hak kazandı.

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