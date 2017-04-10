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Fenerbahçeli taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı

İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından dönen taraftar kafilesini taşıyan minibüs, mermer yüklü TIR ile çarpışırken, 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:06:19 Güncelleme: 12:26:52 İHA

Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor karşılaşmasını izlemek için Balıkesir’in Edremit ilçesinden yola çıkan taraftar kafilesini taşıyan 10 RK 041 plakalı ticari minibüs, dönüş yolundayken, aynı şeritteki 50 SP 306 plakalı mermer yüklü TIR ile çarpıştı. E-87 Karayolu’nun Edremit istikametindeki 25’nci kilometrede saat 04.00 civarında meydana gelen kazada minibüsteki yolculardan Türker Öztuğ (39) yaşamını yitirirken, minibüsteki sürücü Sefer Kılcı (46) ile 18 yolcu yaralandı. Kaza sırasında yolun bir şeridinde park halinde olduğu iddia edilen TIR sürücüsü M.Ü. olay yerinden kaçtı.

Kaza yerine, İvrindi, Havran, Edremit ve Burhaniye ilçelerinden çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı kaza kırım ekibi, sıkışan yaralıları minibüsten çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla Havran, Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, evli ve 1 çocuk babası Türker Öztuğ’un cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve sağlık ekipleri, bayanları olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirdi.

E-87 Karayolu’nun tek şeridi, yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Polis ve jandarma ekipleri, uzun süre inceleme yaptı ve TIR sürücüsü M.Ü.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan maçı izledikten sonra Edremit'e dönüş yolunda kaza geçiren sarı-lacivertli taraftarlara kulüpten başsağlığı mesajı yayımlandı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor ile oynadığı karşılaşmayı izlemek üzere Balıkesir'in Edremit ilçesinden yola çıkan taraftar kafilesini taşıyan minibüsün, dönüş yolundayken mermer yüklü bir tır ile çarpışması sonucunda Türker Öztuğ isimli taraftarımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden merhum Türker Öztuğ'un ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, kazada yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz" denildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 24 dakika önce
    Allah Rahmet eylesin kardeşim mekanın cennet olsun
  • Misafir 47 dakika önce
    galatsaraylı oldugunu belırtmene gerek varmıydı.....
  • Misafir 1 saat önce
    Bu işin Rengi Mengi takımı yok,Ölen bi insandı Vatandaşımız kardeşimizdi ALLAH rahmet eylesin
  • Misafir 3 saat önce
    Bir Galatasaray'lı olarak Allah'tan rahmet diliyorum rengi ne olursa olsun önce can...
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