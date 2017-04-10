TRABZONSPOR HABERLERİ
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama..."
FUTBOL
Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama..."
Fenerbahçe'yi kahreden haber!
FUTBOL
Fenerbahçe'yi kahreden haber!
Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
FUTBOL
Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
Kadro dışı kaldı, kampı terk etti!
FUTBOL
Kadro dışı kaldı, kampı terk etti!
Arda Turan'dan bile değerliydi! Şimdi 1. Lig'de...
FUTBOL
Arda Turan'dan bile değerliydi! Şimdi 1. Lig'de...
Tudor'dan Mandzukic açıklaması!
FUTBOL
Tudor'dan Mandzukic açıklaması!
"Dick'ten erken emeklilik"
FUTBOL
"Dick'ten erken emeklilik"
"Bilic, Atiba'nın ismini verdiğinde..."
FUTBOL
"Bilic, Atiba'nın ismini verdiğinde..."
"İlk 5 için kazanmalıyız"
FUTBOL
"İlk 5 için kazanmalıyız"
Aslan mı Avcı mı?
FUTBOL
Aslan mı Avcı mı?
Çeyrek finalde dev mücadele: Juventus - Barcelona
FUTBOL
Çeyrek finalde dev mücadele: Juventus - Barcelona
"Aklımdan çıkaramıyorum"
FUTBOL
"Aklımdan çıkaramıyorum"
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
FUTBOL
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
Herkes bunu soruyor! Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kazanırsa...
FUTBOL
Herkes bunu soruyor! Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kazanırsa...
ÖNE ÇIKANLAR
Olcay Şahan Trabzonspor
FUTBOL

Trabzonsporlu taraftarlardan Olcay Şahan'a sürpriz

Trabzonspor'un başarılı ismi Olcay Şahan, Beşiktaş maçı sonrası uçakta bordo-mavili taraftarların sürprizi ile karşılaştı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:59:00 Güncelleme: 11:11:17

Devre arasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, eski takımına 4-3 kaybettikleri maç sonrası İstanbul'a gitmek üzere uçağa bindi. Uçakta maçı izlemeye gelen ve dönüş yolunda olan bordo-mavili taraftarlar, Olcay Şahan'a büyük ilgi gösterdi. Taraftarların ricasını kırmayan ve yanlarına gelen Olcay Şahan'a kemençe eşliğinde besteler yapan Trabzonspor taraftarları, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Yıldız oyuncunun da taraftarların şarkılarına alkışla eşlik ettiği görüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rodallega: "Aklımdan çıkaramıyorum"
FUTBOL

"Aklımdan çıkaramıyorum"
Trabzonspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları
FUTBOL

"Ah Atiba ah!"
Onur Kıvrak'tan Ali Palabıyık'a: Bu renkleri mi sevmiyorsun!
FUTBOL

"Bu renkleri mi sevmiyorsun!"
Olcay Şahan: Kariyerimin en duygusal maçı
FUTBOL

"Kariyerimin en duygusal maçı"