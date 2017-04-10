FUTBOL
Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kazanırsa Türkiye'den kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek?
10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:13:28 | Güncelleme: 11:31:51
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Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş ve Lyon'un rakibi olmuştu.
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Türkiye'deki taraftarlar Beşikta'ınş, Avrupa'da zafere ulaşması durumunda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ülkemizi kaç takımın temsil edeceğini merak ediyor.
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UEFA, geçtiğimiz senelerde aldığı kararla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını açıklamıştı.
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Beşiktaş ligde şampiyon olursa, Avrupa Ligi şampiyonluğu ligde herhangi bir şeyi değiştirmeyecek ve siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacakken lig ikincisi ön eleme oynayacak.
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Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kazanır, Süper Lig'i ikinci bitirirse hem lig şampiyonu olacak takım, hem de Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılma hakklı elde edecek.
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Lig üçüncüsü ise Avrupa Ligi'ne bilet alacak.
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Ancak Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde şampiyon olup ligi ilk iki sıra içerisinde bitiremez ve üç ve daha aşağı sıralamada bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne üç takım gidecek.
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Avrupa Ligi kazananı unvanıyla Beşiktaş, direkt olarak katılım elde edecek.
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Bu durumda Süper Lig şampiyonu da Devler Ligi'ne doğrudan katılacak ve lig üçüncüsü de Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılacak.
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Böylece Türkiye'den ilk kez üç takım birden Şampiyonlar Ligi'nde yarışma şansını yakalayacak.
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İspanya'da geçtiğimiz sezon Sevilla, ligi ilk 6 dışınad bitirmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmuş ve Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmaya hak kazanmıştı. (Fanatik)
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