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Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kazanırsa Türkiye'den kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek?

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:13:28

  • 1 Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kazanırsa Türkiye'den kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek?
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    Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş ve Lyon'un rakibi olmuştu. 

  • 2 Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kazanırsa Türkiye'den kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek?
    2 | 13

    Türkiye'deki taraftarlar Beşikta'ınş, Avrupa'da zafere ulaşması durumunda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ülkemizi kaç takımın temsil edeceğini merak ediyor. 

  • 3 Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kazanırsa Türkiye'den kaç takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek?
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    UEFA, geçtiğimiz senelerde aldığı kararla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını açıklamıştı.

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