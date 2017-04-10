Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan devi Juventus, İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Peki zorlu Juventus - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

JUVENTUS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Juventus, Barcelona maçına sahne olacak. Şampiyonlar Ligi'nde H grubunu namağlup lider bitiren Juventus 2. tur mücadelesinde de Portekiz ekibi Porto'yu deplasmanda 2 - 0 kendi evinde de 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İtalyan ekibinde tek hedef Barcelona'yı mağlup ederek Camp Nou'daki zorlu deplasmana avantajlı gitmek.

İspanyol devi Barcelona ise C grubunu 15 puanla lider bitirdi. 2. turda Paris Saint - Germain ile sıradışı bir maç oynayan Barcelona, Paris'te 4-0 mağlup olmasına rağmen evinde 6-1 gibi tarihi bir skorla rakibini eleyerek imkansız gibi görüneni başardı.

Çeyrek finale yükselen Barcelona'da hedef Juventus karşısında iyi bir skor alarak kendi evindeki mücadelede yarı finale yükselmek. Zorlu Juventus - Barcelona maçı 11 Nisan Salı Günü (yarın) saat 21.45'te Juventus Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonun'dan Szymon Marciniak yönetecek. Dev maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

JUVENTUS ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde H grubunu 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayarak 1. sırada tamamladı.

Juventus 0 - 0 Sevilla

Dinamo Zagreb 0 - 4 Juventus

Lyon 0 - 1 Juventus

Juventus 1 - 1 Lyon

Sevilla 1 - 3 Juventus

Juventus 2 - 0 Dinamo Zagreb

2.TUR

Grupları namağlup tamamlayan İtalyan devi, 2. turda da başarısını sürdürdü ve Portekiz temsilcisi Porto'yu 2 maçtada mağlup ederek yoluna devam etti.

Porto 0 - 2 Juventus

Juventus 1 - 0 Porto

BARCELONA ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

C grubunun tartışmasız favorisi olan Barcelona sürprize izin vermedi. 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan İspanyolların dev temsilcisi grubu lider tamamladı.

Barcelona 7 - 0 Celtic

Mönchengladbach 1 - 2 Barcelona

Barcelona 4 - 0 Manchester City

Manchester City 3 - 1 Barcelona

Celtic 0 - 2 Barcelona

Barcelona 4 - 0 Mönchengladbach

2.TUR

2. turda Barcelona'nın rakibi Fransa'nın güçlü temsilcisi Paris Saint - Germain oldu. Fransa'da oynanan ilk maçta Barça hiç de ummadığı bir skorla ( 4 - 0) mağlup oldu. Barça için tur umutlarının bittiği konuşulurken Barcelona yine imkansız gibi görüneni başardı ve 6 - 1 gibi çarpıcı bir skorla rakibini eleyerek çeyrek finalde ben de varım dedi.

Paris Saint-Germain 4 - 0 Barcelona

Barcelona 6 - 1 Paris Saint-Germain

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

JUVENTUS'UN İTALYA SERİE A'DAKİ SON 5 MAÇI

Juventus İtalya Serie A'da en yakın takipçisi Roma'nın 6 puan önünde lider bulunuyor. Juventus son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.

Udinese 1 - 1 Juventus

Juventus 2 - 1 Milan

Sampdoria 0 - 1 Juventus

Napoli 1 - 1 Juventus

Juventus 2 - 0 Chievo

BARCELONA'NIN LA LİGA'DAKİ SON 5 MAÇI

La Liga'da Real Madrid'in ardından 2. sırada bulunan Barcelona son 5 maçında 2 mağlubiyet 3 galibiyet aldı.

Deportivo 2 - 1 Barcelona

Barcelona 4 - 2 Valencia

Granada 1 - 4 Barcelona

Barcelona 3 - 0 Sevilla

Malaga 2 - 0 Barcelona

İKİ TAKIM BERLİN'DE FİNAL OYNAMIŞTI

2016 - 2017 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde eşleşen Juventus ve Barcelona'nın yolları kısa bir zaman önce finalde kesişmişti. 2015'te Berlin'de final oynayan iki takımdan gülen İspanyol temsilcisi Barcelona olmuştu. Sahadan 3 - 1 lik skorla ayrılan Barcelona'nın gollerini İvan Rakitic, Luis Suarez ve Neymar atmıştı. Kupayı kaybeden Juventus'un golünü ise Morata atmıştı.