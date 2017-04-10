BEŞİKTAŞ HABERLERİ
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama..."
FUTBOL
Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama..."
Süper Lig tarihinin en pahalı transferi!
FUTBOL
Süper Lig tarihinin en pahalı transferi!
Fenerbahçe'yi kahreden haber!
FUTBOL
Fenerbahçe'yi kahreden haber!
Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
FUTBOL
Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
Kadro dışı kaldı, kampı terk etti!
FUTBOL
Kadro dışı kaldı, kampı terk etti!
Arda Turan'dan bile değerliydi! Şimdi 1. Lig'de...
FUTBOL
Arda Turan'dan bile değerliydi! Şimdi 1. Lig'de...
Tudor'dan Mandzukic açıklaması!
FUTBOL
Tudor'dan Mandzukic açıklaması!
"Dick'ten erken emeklilik"
FUTBOL
"Dick'ten erken emeklilik"
"Bilic, Atiba'nın ismini verdiğinde..."
FUTBOL
"Bilic, Atiba'nın ismini verdiğinde..."
"İlk 5 için kazanmalıyız"
FUTBOL
"İlk 5 için kazanmalıyız"
Aslan mı Avcı mı?
FUTBOL
Aslan mı Avcı mı?
"O atmosferi henüz göremedim"
FUTBOL
"O atmosferi henüz göremedim"
Kayserispor'dan hakeme tepki
FUTBOL
Kayserispor'dan hakeme tepki
Orman'dan taraftarlara mesaj
FUTBOL
Orman'dan taraftarlara mesaj
ÖNE ÇIKANLAR
Levent Şahin Adanaspor
FUTBOL

Levent Şahin: Görevler ve makamlar geçicidir

Adanaspor'dan istifa eden teknik direktör Levent Şahin "Görevler ve makamlar geçicidir. Adanaspor'un geleceğine bu ortamda daha fazla faydalı olamayacağımızı düşündüğümüzden dolayı ekibimle görevimizi bırakmış bulunmaktayız" diye konuştu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:55:20 Güncelleme: 13:57:29

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından Adanaspor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Levent Şahin, "Görevler ve makamlar geçicidir. Adanaspor'un geleceğine bu ortamda daha fazla faydalı olamayacağımızı düşündüğümüzden dolayı ekibimle görevimizi bırakmış bulunmaktayız." dedi.

Şahin, yaptığı açıklamada, geçen yıl 22 Aralık'ta Adanaspor'da teknik direktörlük görevine getirildiğini anımsattı.

Memleketi Adana'nın futboluna hizmet etmek fikriyle hareket ettiğini anlatan Şahin, görev süresince takımın 15 karşılaşmada 9 puan aldığını kaydetti. Şahin, "Zor bir görev olduğunu, son dönemlere yaklaştıkça daha da zorlaşacağının bilinciyle süreci yönetmeye gayret ettik. Beraberinde bunun için ekibimle yoğun mesai harcadık. Futbolun, bütçenin, oyuncularımın yaklaşımlarının, yöneticilerin tutum ve davranışlarının farkında olarak her şeyiyle ve her anlamda takım olabilme hedefinde emek sarf ettik." diye konuştu.

Levent Şahin, Adanaspor'un sıralamada 20 puanla 18. sırada yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte desteklerini hep yanımda hissettiğim, sevgileri ve güler yüzleri ile bana enerji veren tüm Adana halkına, Adanalı futbolseverlere ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu dönemde en büyük itici gücümüz kuşkusuz onlardı. Görevler ve makamlar geçicidir. Adanaspor'un geleceğine bu ortamda daha fazla faydalı olamayacağımızı düşündüğümüzden dolayı ekibimle görevimizi bırakmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Görev yaptığı sürede kendisine izin vererek yolunu açtığını vurguladığı Fatih Terim'e teşekkür eden Şahin, "Türkiye Futbol Federasyonunun değerli başkan ve yöneticileri başta olmak üzere Adanaspor Kulübünün başkan ve yöneticilerine, bizi her zaman koşulsuz destekleyen taraftara, değerli basın mensuplarına, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi emeğini ve terini eksik etmeyen, benim için ayrı bir anlam taşıyan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dünya devleri Monchi'nin peşinde!
FUTBOL

Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama... ...
Sabri Sarıoğlu kadroya alınmadı
FUTBOL

Kadro dışı kaldı, kampı terk etti!
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
Fenerbahçeli taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı
FUTBOL

Fenerbahçe'yi kahreden haber!