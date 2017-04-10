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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Sarı-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Pazar günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:28:57 Güncelleme: 14:32:09

Spor Toto Süper Lig'de dün Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fenerbahçe'de gözler, 23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Gelecek hafta yapılacak halk oylaması nedeniyle liglere 1 hafta ara verilmesine rağmen, teknik direktör Dick Advocaat takımına izin vermedi.

Hollandalı teknik adam yönetiminde yapılan antrenmanda, dün Akhisar Belediyespor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi. Sezonu kapatan Jose Fernandao'nun yer almadığı antrenmana diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

 

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