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Kasımpaşaspor -Atiker Konyaspor
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Kasımpaşaspor -Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşacak. Peki Kasımpaşaspor - Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:15:59 Güncelleme: 15:34:24

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış mücadelesinde Kasımpaşaspor - Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Peki kritik Kasımpaşaspor -Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

KASIMPAŞASPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor, Kasımpaşaspor'un konuğu olacak.  Süper Lig'de topladığı 35 puanla 8. sırada bulunan ve gözünü ilk 5'e diken Kasımpaşaspor'da hedef Konyaspor'u eli boş göndermek. Atiker Konyaspor'da ise hedef Kasımpaşa deplasmanından en azından 1 puanla dönmek.

Zira Atiker Konyaspor 38 puanla Kasımpaşaspor'un 1 basamak üzerinde 7. sırada bulunuyor. Kritik Kasımpaşaspor - Atiker Konyaspor maçı 10 Nisan Pazartesi (bugün) saat 20.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Zorlu maçta Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşma BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

"50 PUANA ULAŞACAK GÜÇTE OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

 

Atiker Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı, hedefledikleri 50 puana ulaşabilecek güçte olduklarını söyleyerek, "Fikstür avantajlı gibi duruyor. Ama bu kağıt üzerinde böyle. Sahada işler farklı oluyor" dedi.

Atiker Konyaspor'lu futbolculardan Ali Çamdalı, Ali Turan ve Selim Ay 'Konya Kitap Günleri' etkinliğinde öğrencilerle buluştu. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'na girişte yoğun izdihamla karşılaşan futbolcular, sahneye çıkarken zor anlar yaşadı. Futbolcuların etrafını kuşatan öğrenciler bir yandan tezahürat yaparken diğer yandan imza alma ve fotoğraf çektirme yarışına girdi. Sahnede öz çekim yapan yeşil-beyazlı futbolcular, öğrencilerle birlikte 5 dakika boyunca kitap okuyarak eyleme katıldı.

"KASIMPAŞA MAÇI KUPA İÇİN DE İYİ BİR SINAV OLACAK"

Etkinlik sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Çamdalı, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalarak hedefe bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Çamdalı, "Ligin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası da hedeflerimiz arasında vardı. Çok şükür yarı finale yükseldik. Zor bir maçı geride bıraktık. Şu an yarı final ilk maçına kadar 3 haftalık bir süreç var. Önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı var. Bu maç kupa için de iyi bir sınav olacak. Bu maçı atlatıp tekrar kupaya odaklanacağız" dedi.



"KUPAYI TARAFTARIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Konyaspor taraftarına maça gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Çamdalı, kupayı alarak taraftara hediye etmek istediklerini dile getirdi.

Ligde 50 puan hedefini geçebileceklerini dile getiren Çamdalı, "Ligde 8 maçımız var. Matematiksel olarak baktığımızda 50 puan hedefini de geçebiliriz. Fikstür avantajlı gibi duruyor. Ama bu kağıt üzerinde böyle. Sahada işler farklı oluyor. Ben 50 puan hedefini yakalayacak güçte olduğumuza inanıyorum. Çünkü her iki kulvarda da iyi işler yapıyoruz" diye konuştu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI'NIN KONUMU

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