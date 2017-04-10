UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, çeyrek final karşılaşmasında Fransa'nın güçlü ekibi Lyon'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma merakla bekleniyor. Peki Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Stade des Lumieres'da oynanacak karşılaşma 13 Nisan 2017 Perşembe günü başlayacak. Türkiye saati ile 22:05'te başlayacak olan karşılaşma TRT kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet , 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Lyon, evinde oynadığı son karşılaşmada Loreint'e 4-1 kaybetti.

● Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Trabzonspor'u 4-3'lük skorla yendi.

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