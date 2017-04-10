AVRUPA LİGİ HABERLERİ
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama..."
FUTBOL
Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama..."
Süper Lig tarihinin en pahalı transferi!
FUTBOL
Süper Lig tarihinin en pahalı transferi!
Fenerbahçe'yi kahreden haber!
FUTBOL
Fenerbahçe'yi kahreden haber!
Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
FUTBOL
Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
Kadro dışı kaldı, kampı terk etti!
FUTBOL
Kadro dışı kaldı, kampı terk etti!
Arda Turan'dan bile değerliydi! Şimdi 1. Lig'de...
FUTBOL
Arda Turan'dan bile değerliydi! Şimdi 1. Lig'de...
Tudor'dan Mandzukic açıklaması!
FUTBOL
Tudor'dan Mandzukic açıklaması!
"Dick'ten erken emeklilik"
FUTBOL
"Dick'ten erken emeklilik"
"Bilic, Atiba'nın ismini verdiğinde..."
FUTBOL
"Bilic, Atiba'nın ismini verdiğinde..."
"İlk 5 için kazanmalıyız"
FUTBOL
"İlk 5 için kazanmalıyız"
Aslan mı Avcı mı?
FUTBOL
Aslan mı Avcı mı?
"O atmosferi henüz göremedim"
FUTBOL
"O atmosferi henüz göremedim"
Kayserispor'dan hakeme tepki
FUTBOL
Kayserispor'dan hakeme tepki
Orman'dan taraftarlara mesaj
FUTBOL
Orman'dan taraftarlara mesaj
ÖNE ÇIKANLAR
Lyon - Beşiktaş
FUTBOL

Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş, çeyrek final karşılaşmasında Lyon'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma merakla bekleniyor. Peki Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:46:48 Güncelleme: 15:53:54

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, çeyrek final karşılaşmasında Fransa'nın güçlü ekibi Lyon'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma merakla bekleniyor. Peki Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Stade des Lumieres'da oynanacak karşılaşma 13 Nisan 2017 Perşembe günü başlayacak. Türkiye saati ile 22:05'te başlayacak olan karşılaşma TRT kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet , 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Lyon, evinde oynadığı son karşılaşmada Loreint'e 4-1 kaybetti.

● Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Trabzonspor'u 4-3'lük skorla yendi.

STADYUM KONUMU

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Atiba Hutchinson çok büyük bir futbolcu"
FUTBOL

"Bilic, Atiba'nın ismini verdiğinde..."
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?
FUTBOL

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
FUTBOL

Quaresma'da son durum!
Metin Albayrak: Ligi domine etmiş durumdayız
FUTBOL

"Domine etmiş durumdayız"