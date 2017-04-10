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Kayserispor'dan hakeme tepki

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kayserispor-Osmanlıspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:22:23 Güncelleme: 16:23:37

Kulüp başkanı Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, dün oynanan Kayserispor- Osmanlıspor maçını Mete Kalkavan'ın yöneteceğini öğrendiklerinde, kendisinin bu maça verilmesinin doğru olmadığı yönünde bir açıklama yaptıklarını anımsattı.

Daha önce oynanan Kayserispor-Kasımpaşa maçında da Kalkavan'ın hatalı yönetim sergilediğini ileri süren Bedir, şunları kaydetti:

"O maçta bir grup taraftarın geçmiş maçları da dikkate alarak kendisine 'Kayseri düşmanı' demesini anında değerlendiren PFDK, kulübümüze tribün kapatma cezası vermiş ve bir sonraki iç saha maçımız olan Gaziantepspor maçına büyük oranda seyirci desteği olmadan çıkan takımımız, mağlup olmuştur. Tüm bunlar yaşanmamış gibi açıklama, uyarı ve bize yakışan medeni ölçüler içerisinde yaptığımız sitemlerimize, Kayserispor-Kasımpaşa maçındaki düşük gözlemci notuna rağmen aynı hakem bu kez Osmanlıspor maçının hakemi olarak atanmıştır. Başka hakem yokmuş gibi yapılan bu yanlış atama, meyvelerini vermiştir. Sayın Kalkavan, önceki maçta taraftarların kendisine söylediği 'Kayseri düşmanı' ifadesini hatırlatırcasına 'düşmanlık öyle değil, böyle olur' edasıyla maçı yönetmiş ve hakemlik bilgisi olsun veya olmasın maçı izleyen vicdan sahibi her futbolseverin yüreğini sızlatacak kararlara imza atarak, mağlubiyetimize direkt neden olmuştur."

Merkez Hakem Kurulundan serzenişlerine kulak vermesini isteyen Bedir, "Mağlubiyetin tek sebebi hakem olmayabilir ancak birbirine yakın iki takımdan birisinin 2 haksız penaltıyla cezalandırılması sonucu ezilen takımın galip gelmesinin ne kadar zor olduğu da dikkatten kaçmamalıdır. Kalkavan'ı, düşük nota rağmen ısrarla Kayseri maçlarına veren Merkez Hakem Kurulunu bir açıklama yapmaya davet ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Kulüpler ne derse desin, yetkili biziz" mantığının hukuki olsa bile adaletli bir tutum olmadığına dikkati çeken Erol Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Yetkililerimizden, adı geçen hakemimizin önce genel performansını sonra yönettiği Kayserispor maçlarını gözden geçirmelerini, verdiği kararların bilgi, beceri veya organik, psikolojik bazı rahatsızlıklarla ilgisi olup olmadığını araştırıp, bir kanaate vardıktan sonra genelde Türkiye futbol kamuoyunu, özelde ise Kayseri şehrini ikna edecek bir açıklama yapmasını umuyoruz."

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