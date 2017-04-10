Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan lacivert-beyazlılar, Atiker Konyaspor'u yenerek ilk 5 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 35 puanla 8. sırada yer alıyor.
Aykut Kocaman yönetimindeki konuk Atiker Konyaspor ise ligde topladığı 38 puanla Kasımpaşa'nın bir basamak üstünde 7. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin 10. haftasında Konya'da oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazanmıştı.
Lacivert-beyazlı ekipte Popov, Konya temsilcisine karşı sarı kart görmesi durumunda 28. haftada Kardemir Karabükspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.
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KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 20.00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: beIN Sports-2
SAKATLAR: Etoundi (Kasımpaşa) / Douglas, Ömer Ali (Konya)
CEZALI: Rangelov (Konya)
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Eduok, Castro, Adem, Koita
YEDEKLER: Eray, Abdullah, Otigba, Bozhikov, Ahmed, Guanca, Turgut Doğan
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet, Jonsson, Volkan, Hadziahmetovic, Fofana, Milosevic, Bajic
YEDEKLER: Kaya, Selim, Ali Çamdalı, Mbamba, Meha, Halil, Hora
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
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