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Elazığspor: 1 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında, Elazığspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 21:02:38 Güncelleme: 21:05:18

ELAZIĞSPOR: 1 - SİVASSPOR: 1

STAT: Elazığ Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Oktay Önge

ELAZIĞSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Cajic (Dk. 90 Mesut Saray), Traore (Dk. 80 Murat Kayalı), Çağrı Ortakaya, Youssef Yeşilmen (Dk. 71 Diarra), Tom, Kehinde
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir, Galip Güzel (Dk. 89 Adem Koçak), İbrahim Öztürk, Burhan Eşer (Dk. 70 Leandrinho), Ergin Keleş (Dk. 90 Kerim Avcı), Boye, Hasan Hatipoğlu, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç

GOLLER: Dk. 51 Galip Güzel (Penaltıdan) (Sivasspor), Dk. 90 Kehinde (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Dk. 51 Çağrı Ortakaya, Dk. 84 Kehinde (Elazığspor)

 

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