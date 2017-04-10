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Adebayor küllerinden doğuyor!

Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, Galatasaray maçında da gollerine devam etti

10 Nisan 2017 Pazartesi, 22:13:03 Güncelleme: 22:15:24

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren maça damgasını vuran Emmanuel Adebayor, son haftalardaki başarılı çıkışını sürdürdü.

Ara transfer döneminde bedelsiz olarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Togolu yıldız, Galatasaray'a karşı yaptığı hat-trickle üst üste çıktığı son 4 lig maçında 5. golüne imza attı.

Öte yandan Adebayor, 3 Mart 2011'den bu yana (Stanislav Sestak, Ankaragücü) bu yana ligde Galatasaray'a karşı hat trick yapan ilk oyuncu oldu.

Adebayor bir lig maçında en son Mayıs 2011'de Real Madrid - Almeria maçında hat-trick yapmış, maç 8-1 bitmişti.

Medipol Başakşehir formasıyla ligde 7. resmi maçına çıkan 33 yaşındaki oyuncu, toplam gol sayısını ise 6'ya yükseltti.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI:

"İlk golde Mossoro tam karar verirken ismini seslendiğim için pas verdi. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi. Benim yapacağım tek şey topu kontrol edip kaleye göndermekti. Hafızam beni yanıltmıyorsa son hat-trick yaptığım maç Real Madrid'de oynadığım maçtı. Bir santrfor için hat-trick yapmak önemlidir. Bizim için önemli olan, Beşiktaş ile açılan farkı kapatmış olmamız."

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