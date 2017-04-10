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Igor Tudor: "Nou Camp'ta Barcelona'ya karşı oynamaya gelmedik"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Futbol oynamadık. Gerçekten buna anlam veremiyorum" dedi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 23:01:53 Güncelleme: 23:13:35

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki kritik mücadelede Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, böyle bir mağlubiyetin ardından konuşmanın kolay olmadığını belirterek, "Bizden daha iyi bir takıma karşı kaybettik. Gerçekçi olmak gerekiyor. Bizden daha iyilerdi ve kazandılar. Sezon boyunca bizden daha iyi olan Başakşehir, bugün sahada bizden daha iyiydi. Çok kötü bir futbol ve kötü bir skor. Daha çok çalışıp daha iyi olmalıyız. Bizi daha çok üzen nokta, ilk dakikadan itibaren futbol oynamaya bir türlü başlayamamak" diye konuştu.

"NOU CAMP'TA OYNAMIYORUZ"
Devre arasında takıma futbol oynamaya başlamaları gerektiğini söylediğini ifade eden Tudor, "Devre arasında takımıma söylediğim bir şey vardı, buraya Nou Camp'ta Barcelona'ya karşı oynamaya gelmedik. Çıkalım ve top oynamaya başlayalım. Ama ne yazık ki bunu yapamamak beni çok üzdü. Diğer taraftan bir hata yapıyorsunuz ve akabinde gol yiyorsunuz. Rakibimiz hata yapmadı, biz hata yaptık. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. İkinci toplara gelirsek, hafta boyunca ikinci topları hırslı oynamamız gerektiğine odaklandık. Maç toplantısında taktikle ilgili bir şey konuşmadım. Mantalite ve ikinci toplar çok önemli. Ama ugün maçta belki 10 ikinci topun 8'ini Başakşehir kazandı. Taktiğe gelince, Adanaspor maçının taktiğini oynadık. 4'lü savunma yaptık. Tabii ki diğer taraftan kendi sahanızda Adanaspor'la oynamakla, deplasmanda Başakşehir'le oynamak aynı şey değil" dedi.



"OYNANAN OYUNA ANLAM VEREMİYORUM"
Takımın oynadığı futbolun açıklamasının çok zor olduğunu söyleyen Tudor, "Gerçekten de beni üzen ve açıklaması zor olan nokta bu. Yardımcılarımla konuştum, oyuncularımla da konuşacağım. Öyle bir havada geldik ki, üzerimizde çok büyük bir baskı vardı. Burada savaşa gelmedik ya da Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmadık. Oynadığınız oyundan keyif alın dedik ama gerçekten burada oynanan oyuna anlam veremiyorum. Yanlış pasları anlayabilirim, yanlış taktiği ve sahada yanlış duruşu da anlayabilirim ama bugünkü futbola anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.

"KALAN MAÇLARDA EN İYİSİNİ YAPMALIYIZ"
Takımın kadrosuyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Tudor, "Bu soruyla ilgili şu anda konuşmak uygun değil. 7 maçımız daha var ve önemli olan bu maçı telafi etmek. Önümüzde Fenerbahçe maçı var, bu maça odaklanmamız gerekiyor. Bu maç için kafamdaki en iyi kadroyu çıkarmak vardı aklımda, tercih hakkımı bu yönde kullanmak istedim. Bütün oyunları ve antrenmanları izliyorum. Bu yüzden benim üzerime düşen görev en iyi 11'i çıkarabilmek" diyerek sözlerini tamamladı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 2 dakika önce
    Tudor ile olmaz bu iş! Abdürrahim Albayrak veya Haldun Üstünel mutlaka futbolun sorumlusu olmalı bu takımda!
  • Misafir 42 dakika önce
    Takımı oynamaya hazırlayan,taktik çalıştıran benmiyim ki sen oynanan oyuna anlam veremedin?
  • Misafir 49 dakika önce
    Arkadaşl en iyi taktik en kaliteli futbolcuları asıl mevkilerinde oynatmaktır, bu da macera arayan teknik direktörlerden
  • Misafir 49 dakika önce
    tudor biseyler anlatmisti bu takimda kimseye tutmuyacaksin hepsine satip yeni gs takimi kuracaksin gs dan ayrilip baska takimlara giden arkadaslar dokturuyo ama bizdekiler goruyorsun
  • Misafir 1 saat önce
    Daha futbolcuların nerede oynadığının bile bilmeyen bir hoca
  • Misafir 1 saat önce
    rezalet bir mac izledim en son 2009 du galiba besiktasla kupa macinda bu kadar rezil top oynamisti bu takin
  • Misafir 1 saat önce
    Riekerink bile senden daha iyiydi.
  • Misafir 1 saat önce
    o nasıl bir fotoğraf, Nur Yerlitaş gibi :)
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