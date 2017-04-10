Melo'dan 4-0 tepkisi!

Galatasaray'ın Başakşehir'e 4-0 mağlup olmasının ardından bir dönem Sarı-kırmızılılarda forma giyen Felipe Melo'dan tepki geldi. Brezilyalı futbolcu, sosyal medyada paylaştığı videoda, "4-0 mı? Abdürrahim Albayrak, Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönün" ifadelerini kullandı.
Melo'nun bu mesajı sosyal medyada gündem oldu.
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YORUMLAR 5
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Misafir 13 dakika önceHaldun ÜSTÜNEL! Hasan ŞAŞ & Ümit DAVALA!00
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Misafir 17 dakika öncekeşke....00
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Misafir 34 dakika önceAlbayrak ve Terim Galatasaray'a dönsünler ama,ne olur sen döme Melo.03
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Misafir 43 dakika önceşov yapmasın işine baksın03
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Misafir 50 dakika önceALLAH'INA KURBAN30
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