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Melo'dan 4-0 tepkisi!

Felipe Melo, Galatasaray'ın Başakşehir'e 4-0 mağlup olmasının ardından sosyal medyadan tepki gösterdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 23:46:47 Güncelleme: 23:51:48

Galatasaray'ın Başakşehir'e 4-0 mağlup olmasının ardından bir dönem Sarı-kırmızılılarda forma giyen Felipe Melo'dan tepki geldi. Brezilyalı futbolcu, sosyal medyada paylaştığı videoda, "4-0 mı? Abdürrahim Albayrak, Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönün" ifadelerini kullandı.

Melo'nun bu mesajı sosyal medyada gündem oldu.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 13 dakika önce
    Haldun ÜSTÜNEL! Hasan ŞAŞ & Ümit DAVALA!
  • Misafir 17 dakika önce
    keşke....
  • Misafir 34 dakika önce
    Albayrak ve Terim Galatasaray'a dönsünler ama,ne olur sen döme Melo.
  • Misafir 43 dakika önce
    şov yapmasın işine baksın
  • Misafir 50 dakika önce
    ALLAH'INA KURBAN
Kalan karakter : 300
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