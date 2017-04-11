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Emre Belözoğlu: Dikiz aynasına baktıklarında Başakşehir'i görecekler

Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu mücadeleyi ve zirve yarışı hakkında yorumda bulundu

11 Nisan 2017 Salı, 00:04:46 Güncelleme: 00:09:16

Medipol Başakşehir'in tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, 4-0 biten Galatasaray maçının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, yaşına rağmen hala futbol öğrenmeye devam ettiğini belirtirken Beşiktaş takibini de sürdürecek kapasitede bir takım olduklarını söyledi;

"Takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi tebrik ederim. Çok iyi hazırlandık maça. Galatasaray'ı çok iyi çalıştık. Bugün gösterdi ki; biz bu ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Sıralamadaki yerimizi sağlayan başlıca faktör bugün gösterdiğimiz irade. Çok iyi bir takımız, iyi bir arkadaş grubuyuz. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Sahadaki herkes mükemmeldi. Beşiktaş'ın 5 puan avantajı var. 3 puanlık sistemde çok büyük fark değil. Ligin belki de en iyi futbol oynaylan takımı Beşiktaş. Ama dikiz aynasına baktıklarında hızlı gelen Başakşehir'i görecekler. Bu güç ve kalite bizde var. Bu takımın içinde bir parçayım. 36-37 yaşına geldim, hala öğrenmeye devam ediyorum. Burada mükemmel bir taktik-disiplin anlayışı var. Elimden geldiğimce bu takıma bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bu performansımda arkadaşlarımın ve hocamın payı var. 1 sene daha oynayıp bırakırım gibi görünüyor ama yine de futbol bu, belli olmaz."

GALATASARAY'A DEV GÖNDERME! EMRE'DEN KAHKAHA...
Başakşehir – Galatasaray maçının sonunda Başakşehir kulübü, rakibine dev bir gönderme yaptı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda maç sonunda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Bu olay sonrasında Emre Belözoğlu’nun saha ortasında kahkahalar attığı görüldü.

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