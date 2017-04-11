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Kasımpaşa'nın İstanbul'da 'zafer serisi' bitti

Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın evindeki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi

11 Nisan 2017 Salı, 10:49:31 Güncelleme: 18:46:42

Kasımpaşa, dünkü Atiker Konya maçına kadar Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda sahasında oynadığı son 5 maçı da kazanmıştı. Ligde Başakşehir ve Bursa’yı 4-0, Osmanlı’yı da 3-2 yenen Lacivert-Beyazlılar, kupada ise Osmanlı’yı 1-0, Çaykur Rize’yi 2-0 mağlup etmişti. Paşa’nın 5 maçlık galibiyet serisi Konya karşısında noktalandı.

TİTİ BU KEZ KAÇIRDI

Bu sezon attığı 5 golle Süper Lig’in en skorer savunma oyuncusu olan Kasımpaşalı Titi, bu gollerin 4’ünü penaltıdan ağlara göndermişti. Dün Adem Büyük’ün kazandırdığı penaltıyı da kullanan Brezilyalı yıldız, kaleci Serkan Kırıntılı’ya takıldı ve böylece bu sezon ilk kez beyaz noktadan hedefi bulamadı.

VEYSEL: KAZANABİLİRDİK

Kasımpaşa’nın beraberlik golünü atan Veysel Sarı, maç sonu şöyle konuştu: “Sahamızda iyi oynayan bir takımız. Devre arasında maçı çevireceğimize inandık. İkinci yarı çok iyi oynadık. Kazanabilirdik ama sonuçta yenilmedik. Attığım golde Castro çok güzel bir orta yaptı.”

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