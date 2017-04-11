Günün transfer haberleri (11.04.2017)

11 Nisan 2017 Salı, 11:08:35 | Güncelleme: 12:06:58
1
1|20
Son 2 sezondur Trabzonspor’un gündemine gelen gurbetçi stoper yine listede. Bordo-Mavililer, sezon sonunda boşa çıkacak Serdar Taşçı konusunda temaslara erkenden başladı. (Fanatik)
2
2|20
Zenit’te umduğunu bulamayan Rumen teknik adam, “Kalıp kalmayacağımı zaman gösterecek” dedi. Fenerbahçeli bir yönetici, Rusya’ya giderek Lucescu’ya kulübün teklifini iletti. (Fanatik)
3
3|20
Akhisar Belediyespor maçını M.United, M.City, Villarreal ve Werder Bremen kulüplerinin temsilcileri de izlerken, Van Persie, Van der Wiel ve Kjaer’in gündemdeki isimler olduğu öğrenildi. (Skorer)
4
4|20
Fenerbahçe’nin Nijeryalı oyuncusu Emenike, İngiltere’de kendisine kulüp arıyor. Nijeryalı yıldız Fenerbahçe’den alacağı paradan da feragat edebileceğini de menajerlere ilettiği ve bir an önce ayrılmak istediği de belirtiliyor. (Hürriyet)
5
5|20
Sarı-Lacivertliler’in Senegalli yıldızı, adeta formayı unuttu. Sow, sezonun ilk yarısında başarılı bir performans sergilemişti. Ancak ocak ayında Afrika Uluslar Kupası için milli takıma katılan tecrübeli forvetin dönüşü kötü oldu. Sow yedek kulübesine mahkum kaldı. Kiralık olarak takımda bulunan 31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon kadroda kalıp kalmayacağı belli değil. (Fanatik)
HABERİN DEVAMI
6
6|20
Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, Avrupa'nın da radarına girdi. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın da haklarını elinde bulunduran Erkut Söğüt, genç yıldızı Beşiktaş maçında izledi. Mesut'un imzalı formasını Yusuf'a hediye eden Söğüt, genç yıldıza, "Geleceğin çok parlak, bir çok kulüp seni takip ediyor" dedi. Yusuf'un temsilcilerinden Adem Cebeci bu buluşmayı şöyle değerlendirdi: "Avrupa için şu anda erken ama oyuncumuzun peşinde pek çok menajer var. İşi şansa bırakmamak ve Yusuf'un bundan sonraki kariyer planlaması için işinin ehli olan Erkut Söğüt ile hareket edeceğiz." (Sabah)
7
7|20
Salih Uçan, Roma’da kiralık olarak geçirdiği 2 sezonun ardından büyük umutlarla Fenerbahçe’ye dönmüştü. Ancak Dick Advocaat’ın gözüne girmeyi bir türlü başaramadı. Genç yıldız şimdi yeni gelecek hocayı bekliyor. Yönetimin yeni sezon için Aykut Kocaman ile anlaşması bekleniyor. Kocaman, daha 18 yaşındayken Salih’e formayı vermiş, Avrupa Ligi’nde yarı final oynanan sezonda genç oyuncu takımın önemli parçalarından biri olmuştu. (Fanatik)
8
8|20
Sarı-lacivertlilerin, Sunderland yönetimini Hollandalı yıldızı en az bir yıl daha F.Bahçe’ye kiralık vermeye ikna ettiği, tarafların prensip anlaşmasına vardığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin, Lens'i Beşiktaş'a kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldığı belirtildi. (Fotomaç)
9
9|20
Lens'in durumu Sunderland'in sahasında M.United'a 3-0 yenildiği maçtan sonra teknik direktör David Moyes'e soruldu. İskoç hoca şöyle yanıt verdi: "Ben geldikten 1 hafta sonra Lens gitti. Gönderilmesi benim sorumluluğumda değildi. Yönetimin benim dışında aldığı bir karardı. Kendisi oyuncumuz. Adnan gelecek sezon United'a dönünce Lens ile devam edebiliriz."
10
10|20
Chelsea'nin sezon başında Marsilya'dan transfer etiği Michy Batshuayi, G.Saray formasını giydi. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon oynayan Denayer'in formasını önceki gün oynadığı halı saha maçında giyen yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarlarını da heyecanlandırdı. Denayer ile yakın arkadaş olan golcü futbolcunun fotoğrafını yayınlayan Daily Star da, "Transfer mi oluyor?" başlığını attı.
HABERİN DEVAMI
11
11|20
F.Bahçe’nin kurtulmaya çalıştığı Van Persie, “Ortada ayrılmamı gerektirecek bir durum yok. Sözleşmem sürüyor ve buradayım. Katar ve Çin iddiaları ise çok komik” dedi. Sarı-lacivertlilerden bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan Robin Van Persie, bu rakamın altında hiçbir teklife "evet" demiyor. (Fotomaç)
12
12|20
F.Bahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen, iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkartılacak oyuncular listesinde Van Persie ve Emenike ile birlikte ilk sırada bulunan Van der Wiel için Portekiz basınından bir iddia geldi. Sporting Lizbon'un yeni sezon için sağ bek pozisyonuna üç aday belirlediği, bunların Van der Wiel ile Rijeka'dan Stefan Ristovski ve Cruzeiro'dan Mayke olduğu bildirildi. (Fotomaç)
13
13|20
Gelecek sezonun kadrosu için teknik direktör Tudor'un raporu doğrultusunda düğmeye basan Galatasaray'la ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Sky Italia'nın haberinde sarı-kırmızılıların Cagliari forması giyen Davide Di Gennaro ile anlaşma aşamasına geldiği ileri sürüldü. Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki orta sahanın, Aslan'ın teklifine sıcak baktığı ve imza atmak için gün saydığı belirtildi. (Fotomaç)
14
14|20
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacak Fırtına için Ribery'nin ardından Ahmed Musa iddiası geldi. Leicester'de aradığını bulamayan Nijeryalı yıldızın, milli takımdan arkadaşı Onazi'ye Trabzon'u sorduğu belirtildi. Leicester'in CSKA Moskova'dan 20 milyon euro'ya renklerine kattığı 24 yaşındaki forvet için yönetimin 'kiralama' seçeneğini deneyebileceği ileri sürüldü. Bu sezon 4 gol atan Musa'nın 3 yıl daha sözleşmesi var. (Fotomaç)
15
15|20
Kanarya, 2012-13 sezonunun devre arasında 31 yaşındaki Webo’yu almış, Kamerunlu takıma büyük katkı sağlamıştı. Fenerbahçe şimdi Vagner Love ile benzer bir transfer hamlesine hazırlanıyor. (Fanatik)
HABERİN DEVAMI
16
16|20
Estadio Deportivo gazetesine konuşan İspanyol ekibinin eski sportif direktörü Monchi, “Oğuzhan geçen sezon transfer teklifi yaptığımız ancak Beşiktaş’ın satmak istemediği bir oyuncu. Ama Sevilla’nın ona ilgisi halen devam ediyor” ifadesini kullandı.
17
17|20
Lyon deplasmanı öncesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan sürpriz bir hamle geldi. Başkan, transfer komitesi başkanı Umut Güner'le beraber dün akşam geç saatlerde Milano üzerinden Torino'ya gitti. Juventus-Barcelona maçını izleyecek olan Fikret Orman'ın maç öncesinde İtalyan ekibinin forveti Mario Mandzukic'in menajeri ile bir araya geleceği bildirildi. Orman'ın ayrıca fırsat bulması durumunda bazı Juventuslu yöneticilerle de bir araya geleceği iddialar arasında. (Fotospor)
18
18|20
MLS Ligi'ndeki ABD takımlarına kafa tutmak isteyen Kanada'nın Vancouver WhiteCaps'ten sürpriz bir hamle geldi. MLS'in Başkanı Don Garber'in ligin kalitesini artırmak için Vancouver'a Atiba'nın bonservisini karşılama teklif etmişti. Bunun üzerine Vancouver bir süredir siyah-beyazlıların faks ve maillerini fiyat istemek için meşgul ediyordu. Son bir ay içinde 5'inci kez aynı mail gelince, hukuk kurulu "buna bir cevap vermek gerekir" diyerek yönetimden nezaketen de olsa bir fiyat istedi. Başkan Fikret Orman'ın cevabı ise, "satmıyoruz. Satacak olsak cevap verirdik. Yazın işte 20-25 milyon euro..." oldu. (Fotospor)
19
19|20
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Brezilyalı yıldız oyuncu Taison, Instagram hesabından bir taraftar hesabının Photoshop'lu olarak hazırladığı kendisinin Fenerbahçe forması giymiş fotoğrafı beğendi. Kısa zamanda büyük ses getiren bu beğeni Fenerbahçeli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.
20
20|20
Galatasaray'da Mehmet Özbek ve Cenk Ergün'ün, Milano'da Jose Sosa ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Transfer görüşmesinden sezon sonu tekrar görüşelim kararı çıktı. Wesley Sneijder'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı 10 numara pozisyonu için çalışmalara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılarda ilk hedefin Arjantinli oyuncu olduğu öğrenildi. (Fotospor)