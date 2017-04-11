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Günün transfer haberleri (11.04.2017)

11 Nisan 2017 Salı, 11:08:35

  • 1 Günün transfer haberleri (11.04.2017)
    1 | 20

    Son 2 sezondur Trabzonspor’un gündemine gelen gurbetçi stoper yine listede. Bordo-Mavililer, sezon sonunda boşa çıkacak Serdar Taşçı konusunda temaslara erkenden başladı. (Fanatik)

  • 2 Günün transfer haberleri (11.04.2017)
    2 | 20

    Zenit’te umduğunu bulamayan Rumen teknik adam, “Kalıp kalmayacağımı zaman gösterecek” dedi. Fenerbahçeli bir yönetici, Rusya’ya giderek Lucescu’ya kulübün teklifini iletti. (Fanatik)

  • 3 Günün transfer haberleri (11.04.2017)
    3 | 20

    Akhisar Belediyespor maçını M.United, M.City, Villarreal ve Werder Bremen kulüplerinin temsilcileri de izlerken, Van Persie, Van der Wiel ve Kjaer’in gündemdeki isimler olduğu öğrenildi. (Skorer)

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