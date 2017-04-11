DİĞER HABERLERİ
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
FUTBOL
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
Chelsea'nin yıldızı, Galatasaray formasını giydi!
FUTBOL
Chelsea'nin yıldızı, Galatasaray formasını giydi!
Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
FUTBOL
Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine girdiler!
FUTBOL
Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine girdiler!
"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"
FUTBOL
"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"
Fenerbahçe'de Lucescu bombası
FUTBOL
Fenerbahçe'de Lucescu bombası
Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli fotoğrafını beğendi!
FUTBOL
Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli fotoğrafını beğendi!
Melo'dan 4-0 tepkisi! O isimlere seslendi...
FUTBOL
Melo'dan 4-0 tepkisi! O isimlere seslendi...
Galatasaray'a Tudor da çare olamadı
FUTBOL
Galatasaray'a Tudor da çare olamadı
"Gelecek sezon zirveye oynayacağız"
FUTBOL
"Gelecek sezon zirveye oynayacağız"
Arjantin'de ayrılık
FUTBOL
Arjantin'de ayrılık
Yazıcı efsane maçı böyle anlattı!
FUTBOL
Yazıcı efsane maçı böyle anlattı!
Çılgın ihtiyar!
FUTBOL
Çılgın ihtiyar!
"Tedirginler ve bizim maçı düşünüyorlardı"
FUTBOL
"Tedirginler ve bizim maçı düşünüyorlardı"
ÖNE ÇIKANLAR
Edgardo Bauza
FUTBOL

Arjantin'de Bauza dönemi sona erdi

Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Edgardo Bauza'nın görevine son verildi

11 Nisan 2017 Salı, 11:14:35 Güncelleme: 11:17:29

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia tarafından yapılan açıklamada, 59 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmeyeceği konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Bauza, 2016 Copa America şampiyonluğunun Şili'ye kaptırılmasının ardından istifa eden Gerardo Martino'nun yerine geçen yıl ağustos ayında Arjantin'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Arjantin'in başında 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 8 maça çıkan Bauza, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Deneyimli teknik adam, ülkesi Arjantin'in San Lorenzo takımını 2014'te Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Libertadores Kupası'nda şampiyonluğa ulaştırmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fatih Altaylı: "Fenerbahçeliler, Dursun Özbek'i götürüp müzelerine koysun"
FUTBOL

"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
Emre Belözoğlu Galatasaraylıları çıldırttı!
FUTBOL

Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
Sneijder ile Tudor birbirine girdi!
FUTBOL

Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine ...
Başakşehir - Galatasaray maçının yazar yorumları
FUTBOL

"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"