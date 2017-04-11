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Beşiktaş'ta Tamer Tuna'dan Lyon raporu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna, Lyon'un 4'lük olduğu Lorient maçını izledi

11 Nisan 2017 Salı, 11:44:35 Güncelleme: 11:50:24

UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü çok önemli bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta; gözler, kulaklar ve de akıllar tamamıyla Lyon’da...

Cumartesi günü Trabzonspor ile birlikte futbol resitali sunan ve bu lezzetli 90 dakikadan 4-3’lük galibiyetle ayrılan Siyah-Beyazlılar’da; teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcısı Tamer Tuna da Fransa’da iz peşindeydi...

Lyon’un kendi sahasında Lorient gibi zayıf bir takıma 4-1 kaybettiği maçı izleyen Tuna, başkan Fikret Orman’a ve Güneş’e bu karşılaşmanın kendileri için bir ölçü olamayacağını söyledi...

ORMAN: BİZDEN ÇEKİNİYORLAR
Takımın en önemli silahları olan Lacazette ve Valbuena’nın maçın sonlarına doğru görev alması, Ghezzal’ın ise hiç oynatılmaması Tamer Tuna’nun kafasını karıştırırken, genç çalıştırıcının raporunda “Bu maç bize tam fikir vermez. Lyon hiç ciddiye almadı. Bazı önemli isimler ilk 11’de yoktu. Kesinlikle bizim maçı düşünüyorlardı. Onlardaki tedirginliği hissettim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Başkan Orman’ın da “Onların ligde artık iddiası yok, bütün hedefleri bizim maç. Bizden çekiniyorlar. Bunu söylemlerinden anlıyoruz. Başkanları da bunu açıkça belirtti” dediği kaydedildi.

Öte yandan Tamer Tuna’nın yanı sıra izleme ekibinin de Lyon’un son durumunu analizli bir şeklide teknik heyete bildirdiği, ayrıca Güneş’in İspanyol yardımcısı Miguel’in de Lyon’un bir maçını Fransa’da izlediği belirtildi.

HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT

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