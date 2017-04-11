Advocaat'a 'çılgın ihtiyar' benzetmesi!

10 | 10

VOLKAN ŞEN’E: Ben burada onların arkadaşı değilim, kararları vermek için varım. Volkan Şen beni dinlemek istemedi, ona kalmış bir durum. Futbolcular kızgın olabilirler ama gerçekçi olmamız lazım. Sezonun sonuna kadar buradayım. Dediklerimi yapmak zorundalar, yoksa giderler. Sezon sonuna kadar patron benim.