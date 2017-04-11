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Advocaat'a 'çılgın ihtiyar' benzetmesi!

11 Nisan 2017 Salı, 12:04:03

  • 1 Advocaat'a 'çılgın ihtiyar' benzetmesi!
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    Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılacağını ve emekli olacağını duyuran Dick Advocaat’ın açıklamalarına ve hamlelerine artık oyuncular da bir anlam veremiyor.

  • 2 Advocaat'a 'çılgın ihtiyar' benzetmesi!
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    Daha önce birçok futbolcusu hakkında ilginç eleştiriler yapan Hollandalı çalıştırıcı, son olarak 3-1 kazanılan Akhisar maçında birçok yedek oyuncusunu ikinci yarının başında ısınmaya göndermesine karşın hiçbir değişiklik yapmamasıyla gündem oldu...

  • 3 Advocaat'a 'çılgın ihtiyar' benzetmesi!
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    Hollandalı teknik adamın bu kararına hiç kimse bir anlam veremezken, futbolcular aralarında yaptıkları sohbette ilginç tavırlar takınan 70 yaşındaki Advocaat için “Çılgın ihtiyar” benzetmesinde bulunuyorlar. 

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