Advocaat'a 'çılgın ihtiyar' benzetmesi!

11 Nisan 2017 Salı, 12:04:03 | Güncelleme: 12:10:58
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Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılacağını ve emekli olacağını duyuran Dick Advocaat’ın açıklamalarına ve hamlelerine artık oyuncular da bir anlam veremiyor.
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Daha önce birçok futbolcusu hakkında ilginç eleştiriler yapan Hollandalı çalıştırıcı, son olarak 3-1 kazanılan Akhisar maçında birçok yedek oyuncusunu ikinci yarının başında ısınmaya göndermesine karşın hiçbir değişiklik yapmamasıyla gündem oldu...
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Hollandalı teknik adamın bu kararına hiç kimse bir anlam veremezken, futbolcular aralarında yaptıkları sohbette ilginç tavırlar takınan 70 yaşındaki Advocaat için “Çılgın ihtiyar” benzetmesinde bulunuyorlar.
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TARAFTARLAR SİNİRLENDİ Öte yandan Akhisar Belediye maçında oyuna girmek için fırsat bekleyen oyuncular, maçın bitimine 10-15 dakika kala kulübeden gelecek haberi beklemeye başladılar.
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Tam o esnada ısındıkları yere yakın olan taraftarlardan “Oyuna girsenize” şeklinde bağırışlar yükseldi. Futbolcular da doğal olarak “Biz ne yapalım” şeklinde karşılık verdi.
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Dick Advocaat daha önce performansından memnun olmadığı oyuncularla ilgili şunları söylemişti:
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SALİH’E: Salih hala bir şeyler göstermeli.
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STOCH’A: Bir söyleyeceği varsa bana söylemeli, basına değil.
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WİEL VE EMENİKE’YE: İkisi de kendisine başka kulüp bulsun.
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VOLKAN ŞEN’E: Ben burada onların arkadaşı değilim, kararları vermek için varım. Volkan Şen beni dinlemek istemedi, ona kalmış bir durum. Futbolcular kızgın olabilirler ama gerçekçi olmamız lazım. Sezonun sonuna kadar buradayım. Dediklerimi yapmak zorundalar, yoksa giderler. Sezon sonuna kadar patron benim.