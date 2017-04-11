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Galatasaray'a Tudor da çare olamadı

Galatasaray'da teknik direktör Riekerink'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Igor Tudor, beklenen çıkışı sağlayamadı

11 Nisan 2017 Salı, 12:30:39 Güncelleme: 12:31:51

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilerek, Şampiyonlar Ligi hedefinde büyük yara Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor da kötü gidişe çare olamadı.

Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'le yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Igor Tudor, 7 haftalık periyotta takımın gelişimine katkı sağlayamadı.

Galatasaray'ın başında 7 lig maçına çıkan Tudor, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak, 11 puan yitirdi.

ZİRVE İLE FARK DAHA DA AÇILDI
Sarı-kırmızılı ekip, Riekerink idaresinde beklentilerin altında bir performans ortaya koymasına karşın, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken, Tudor döneminde zirve ile fark giderek daha fazla açıldı.

Ligin 20. haftası sonunda görevinden alınan Riekerink, 39 puanla, lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in ise 3 puan gerisinde bir takım teslim ederken, Tudor döneminde lider ile olan fark 12'ye, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile de 7'ye yükseldi.

Galatasaray'ı 3. sırada alan Tudor, 7 maç sonunda takımının 4.'lüğe gerilemesini önleyemedi.

Riekerink yönetiminde ligde maç başına 1,95 puan ortalamasıyla oynayan Galatasaray'ın, Tudor dönemindeki 7 maçtaki puan ortalaması ise 1,42'ye geriledi.

ÖNEMLİ PUAN KAYIPLARI
Galatasaray, Igor Tudor yönetiminde kritik puan kayıplarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibin başındaki ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ardından ise evinde Beşiktaş'a derbide 1-0 kaybeden Tudor, ligin zirvesine ortak olma ve UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine yaklaşma fırsatlarını kullanamadı.

Sonrasında deplasmanda Antalyaspor'u ve iç sahada Gençlerbirliği'ni son dakika golleriyle 3-2 yenerek çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, rakip sahada Trabzonspor'a 2-0 mağlup olarak bir kez daha kritik bir müsabakadan puan çıkaramadı.

Türk Telekom Arena'da Adanaspor'u 4-0 yenmesinin ardından lig ikinciliği için yeniden ümitlenen Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürdü.

OYUNCU TERCİHLERİ TARTIŞILDI
Göreve gelmesinin ardından Galatasaray'da oyun formasyonunu değiştiren Tudor, antrenman temposu ve oyuncu tercihleriyle gündeme geldi. Takımın kondisyonunu düşük bulan ve sezonun sonlarına yaklaşılmış olmasına karşın yükleme yapan Tudor, peş peşe gelen adale sakatlıklarına sebep olurken, kendi oyun sistemini de oturtmaya çalıştı.

Takımı 3-5-2 formasyonuyla oynatmak isteyen Hırvat teknik adam, elindeki oyuncuların bu sisteme adapte olmasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zaman zaman değişikliklere de gitmek zorunda kaldı.

Tudor, takımın önemli isimlerinden Wesley Sneijder'i Adanaspor karşısında yedek soyundurarak sürpriz bir karar alırken, son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise hem Sneijder'i hem de Lukas Podolski'yi kulübeye çekmesi eleştirilere neden oldu.

FENERBAHÇE DERBİSİ KRİTİK
Galatasaray ile 1,5 yıllık mukavele imzalayan Igor Tudor için ligin 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi büyük önem taşıyor. Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı maç kazanamayan sarı-kırmızılı ekibin oynayacağı bu son derbiden alacağı sonuç, hem kulüp yönetimi hem de teknik direktör Tudor için gelecek planlarını etkileyecek.

Taraftarların istifa tezahüratlarıyla sık sık karşılaşan kulüp yönetimi, Fenerbahçe galibiyetiyle biraz olsun nefes almak istiyor.

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