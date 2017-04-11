Amatör futbolda fair play örneği

Bölgesel Amatör Lig'de İstatistikspor ile Keçiören Sportif arasında Ankara'da oynanan play-off maçı, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir fair play örneğine sahne oldu.

Süper Amatör Lig'e yükselme iddiası kalmayan Keçiören Sportif'te, maça 9 futbolcu geldi. Bu durum karşısında rakip takım İstatistikspor, bir üst lig iddiasını sürdürmesine rağmen centilmenlik örneği gösterdi ve sahaya 9 kişi çıktı.

İstatistikspor, karşılaşmayı 6-3 kazanarak Süper Amatör Lig'e yükselme iddiasını sürdürdü.

İstatistikspor'un kaptanı Ali Sarı, Keçiören Sportif'in teknik direktörü ve yöneticilerinin maça 9 kişi çıkacaklarını kendilerine ilettiğinde, hiç düşünmeden 9 kişi oynama kararı aldıklarını belirtti.

Ligde maça çıkmayan takımların küme düşme cezası aldığına işaret eden Ali, "Bu nedenle 9 kişi de olsa maça çıkacaklarını söylediler. Maça 11 kişi başladık. 1. dakikada iki oyuncumuzu çıkararak 9 kişi mücadele ettik." dedi.

Ali, örnek davranışları nedeniyle rakip takımın memnun olduğunu dile getirerek, "Çünkü ister istemez bir hezimet bekliyorlardı. Karşılaşma 20-0 da bitebilirdi. Öyle bir imkanımız vardı ama biz 9 kişi oynadık. Rakibin üzerine fazla gitmedik ve maçı rölantide götürdük. Maçı 6-3 kazandık." ifadelerini kullandı.

Bölgesel Amatör Lig'de 31 golle gol krallığı yarışında zirvede yer aldığını belirten kaptan Ali Sarı, şunları söyledi:

"Beden eğitimi bölümü mezunuyum, aynı zamanda antrenör ve milli sporcuyum. Amacımız spora ve sporcuya destek vermek. Elimizden geldiğince hala amatör ruhla spor yapmaya devam ediyoruz. Bize karşı mücadele etmeye çalışan arkadaşlar, güç, seviye, yaş ve fizik olarak bizimle eş değer değillerdi. Yaşayacakları hezimet onların spordan soğumalarına bile neden olabilirdi. Rölantide bir maç götürerek, futboldan uzaklaşmamalarını sağladık."

HAKAN KARAKAYA: "AMATÖR RUH ÖN PLANDA OLMALI"

İstatistikspor'un bir diğer futbolcusu Hakan Karakaya ise her şeyin şampiyonluk olmadığını vurguladı. Hakan, örnek teşkil etmesi için böyle bir karar aldıklarının altını çizerek, "Önemli olan galibiyet değil, sporun, dostluğun centilmenliğin ön planda olması." dedi.

Şampiyonluk iddialarının sürmesine rağmen sahaya 9 kişi çıktıklarına dikkati çeken Hakan, "Futbolun amatörde dahi olsa centilmenlik içinde geçmesi dileğiyle böyle bir fair play örneği gösterdik. Amatör ruh, örnek davranışları gerektirir. Bu nedenle amatör ruhu her zaman ön planda tutmamız gerekiyor." diye konuştu.