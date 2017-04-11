Ahmet Ürkmezgil: "Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ürkmezgil, Beşiktaş'ın artık çıtayı yükselttiğini belirterek, "Önceden Türk takımları Avrupa'ya giderken elimiz, ayağımız titrerdi. Az gol yesek, berabere kalsak diye hayaller kurardık ama şimdi galibiyete inanıyoruz. Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz. Bundan daha güzel bir şey yok. Bu duyguyu yaşattıkları için çocuklardan ve Şenol Güneş'ten Allah razı olsun. " ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMİZ ARASINDA BİR FİNAL VAR"

UEFA Avrupa Ligi'nde finali düşündüklerini vurgulayan Ürkmezgil, "Şampiyonlar Ligi'nden elenerek böyle bir noktaya geldik. Bunu futbolun cilvesi olarak düşünüyorum. Camia olarak final havasına girdik. Başkanımız her zaman Avrupa'da kupa kazanmayı dile getiriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerimiz arasında bir final var." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan galibiyetin Olympique Lyon maçı öncesinde takımın moralini yükselttiğini aktaran siyah-beyazlı yönetici, şöyle devam etti:

"Son yıllarda böyle bir maç izlemedim. Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığımız, Pancu'nun kalede olduğu ve Fenerbahçe'yi 4-3 yendiğimiz maçtan sonra Trabzonspor karşılaşması da benim için unutulmazlar arasındadır artık. Bu galibiyet müthiş bir moral kattı. Olympique Lyon ise ligde farklı yenildi ve morallerinin bozuk olduğunu düşünüyorum."

Kırmızı kart cezalısı olan ve perşembe günü forma giyemeyecek Vincent Aboubakar'ın önemli bir eksik olduğunu söyleyen Ahmet Ürkmezgil, "Aboubakar önemli bir futbolcu ama onun yerine kim forma alırsa en iyisini yapar. Beşiktaş'ta artık kimsenin eksikliği korkutmuyor. Aboubakar yoksa gol kralı Cenk Tosun var." dedi.

"BEŞİKTAŞ GİBİ FUTBOL OYNAYAN BAŞKA BİR TAKIM YOK"

Süper Lig'de şampiyonluk konusunda temkinli konuşan Ürkmezgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolda neler neler gördük. İkinciyle aramızda çok büyük puan farkı yok, bu fark her zaman kapanabilir. O yüzden temkinli konuşmakta fayda var. Bizi asıl oynadığımız futbol mutlu ediyor. Puan farkının ümit vermiş olması değil oynanan futbolun umut vermesi önemli. Beşiktaş gibi futbol oynayan başka bir takım yok. Trabzon'da da bunu gördük. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan, inanarak futbol oynadık."

"ATIBA TAM BİR FUTBOL EMEKÇİSİ"

Ahmet Ürkmezgil, Trabzonspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü atan Atiba Hutchinson'dan övgüyle bahsetti.

Kanadalı oyuncunun sahada her şeyini ortaya koyduğunu vurgulayan Beşiktaşlı yönetici, "Atiba harika bir adam. Tam bir futbol emekçisi. Futbolu bilerek oynayan, kendine iyi bakan biri. Futbolu iyi bilebilirsiniz ama karakterinizi ortaya koymazsanız bu sonucu alamazsınız. Atiba kendine çok iyi bakıyor, karakteri düzgün. Futbolu bıraktıktan sonra da Beşiktaş'ta kalmasını isteriz. Saha kenarına sandalye koyup otursun yine faydası dokunur." yorumunda bulundu.