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Tudor, Cimbom'a iyi gelmedi

Kardemir Karabükspor'dan tartışmalı bir şekilde ayrılarak Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 7 maçta sadece 3 galibiyet aldı

11 Nisan 2017 Salı, 15:51:27 Güncelleme: 15:57:21

Kardemir Karabükspor'dan tartışmalı bir şekilde ayrılarak Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 7 maçta sadece 3 galibiyet aldı. Tudor'un takımı, bu maçlarda rakip ağları 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 12 gol gördü.
Galatasaray'a transferi olay olan ve Kardemir Karabükspor cephesinin büyük tepkisini çeken Igor Tudor, adeta kırmızı-mavili ekibin ahını aldı. Hırvat teknik adam sarı-kırmızılı takımın başında 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde edebildi.

RİEKERİNK İLE 39 PUAN
Hamza Hamzaoğlu'nun gidişiyle altyapıdan A Takım'ın başına getirilen Jan Olde Riekerink yönetimindeki Cimbom, 20 maçta 12 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı çalıştırıcı döneminde ligde 20 haftada 39 puan toplarken, 20. haftadan sonra takımın başına geçen Igor Tudor yönetimindeki 7 haftada 10 puan çıkardı.

7 HAFTADA 12 GOL YEDİ
Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde 7 maça çıkan Galatasaray, bu mücadelelerde kalesinde 12 gol gördü. Cimbom, bu dönemde rakip fileleri 11 kez havalandırmasına rağmen -1 averaj elde etti. Riekerink'in takımın başında olduğu dönemde ise sarı-kırmızılılar, 39 gol atıp, 20 gol yemişti.

TUDOR'DAN SNEİJDER'E NEŞTER
Ligde Medipol Başakşehir'e karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet yanlış kadroya bağlanırken, Tudor'un Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'i mücadele 3-0 iken oyuna dahil etmesi ise büyük tartışmalara yol açtı. 38 yaşındaki teknik adam, Adanaspor mücadelesinde de Wesley Sneijder'e görev vermeyerek taraftarın tepkisini çekmişti. Hollandalı çalıştırıcı Riekerink döneminde takımın vazgeçilmezlerinden olan Sneijder, Tudor döneminde ise 7 maçın sadece 2'sine ilk 11'de başlayarak 90 dakika forma giydi. Hollandalı yıldız, 5 karşılaşmada oyuna sonradan dahil edildi.

LİDERLE PUAN FARKI YÜKSELDİ
Taraftarın tepkisi ve başarısız sonuçlar üzerine görevine son verildiği açıklanan Jan Olde Riekerink'in, gönderildiği 20. hafta itibariyle sarı-kırmızılıların lider Beşiktaş ile arasında 5 puan fark vardı. Büyük umutlarla takımın başına getirilen ve Aslan'ı şampiyonluk yarışında tutması hedeflenen Tudor ise beklenenin tam tersi bir grafik çizerek Kara Kartal ile arasındaki farkı 12'ye çıkardı.

HIRVAT TEKNİK ADAMIN KOLTUĞU SALLANIYOR
Igor Tudor, yanlış kadro tercihleriyle sarı-kırmızılıların aldığı mağlubiyetlerde en büyük sorumlu olarak gösteriliyor. Taraftarla arasını da bir hayli açan Hırvat teknik adamın kurtuluş maçı ise Fenerbahçe derbisi olarak gösteriliyor. Ligin 28. haftasında TT Arena'da ezeli rakibi ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda olası mağlubiyet durumunda hem yönetim hem de teknik direktör açısından kritik sürece girilebilir.

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