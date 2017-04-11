Medipol Başakşehir'in kalan maçları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray'ı 4-0 yenerek Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, kalan 7 haftada Beşiktaş ve Trabzonspor gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Süper Lig'den dün akşam Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek morallerin üst seviyeye çıktığı Başakşehir, Süper Lig'e verilecek olan referandum arası nedeniyle ilk maçını 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı oynayacak. Ardından 29. hafta maçında şampiyonluktaki en büyük rakibi olan Beşiktaş ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, 32. haftada ise ligin ikinci yarısına damga vuran Trabzonpsor'a konuk olacak. Kalan 7 maçın 3'ünü evinde oynayacak olan Abdullah Avcı'nın takımı, bu mücadeleleri kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Medipol Başakşehir'in kalan 7 haftada oynayacağı karşılaşmalar şöyle:

Çaykur Rizespor (D)

Beşiktaş

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Kayserispor (D)