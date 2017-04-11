MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
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Medipol Başakşehir'in kalan maçları

Galatasaray'ı 4-0 yenerek Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, kalan 7 haftada Beşiktaş ve Trabzonspor gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak

11 Nisan 2017 Salı, 16:37:02 Güncelleme: 16:40:01

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray'ı 4-0 yenerek Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, kalan 7 haftada Beşiktaş ve Trabzonspor gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak.
Süper Lig'den dün akşam Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek morallerin üst seviyeye çıktığı Başakşehir, Süper Lig'e verilecek olan referandum arası nedeniyle ilk maçını 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı oynayacak. Ardından 29. hafta maçında şampiyonluktaki en büyük rakibi olan Beşiktaş ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, 32. haftada ise ligin ikinci yarısına damga vuran Trabzonpsor'a konuk olacak. Kalan 7 maçın 3'ünü evinde oynayacak olan Abdullah Avcı'nın takımı, bu mücadeleleri kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.
Medipol Başakşehir'in kalan 7 haftada oynayacağı karşılaşmalar şöyle:

Çaykur Rizespor (D)
Beşiktaş
Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)

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