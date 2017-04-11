MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
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Avrupa'dan Adebayor yorumu

11 Nisan 2017 Salı, 16:46:54

  • 1 Avrupa'dan Adebayor yorumu
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    Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, beklenen patlamayı Galatasaray karşısında yaptı. 

  • 2 Avrupa'dan Adebayor yorumu
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    Sarı-kırmızılılara üç gol birden atan Togolu forvet, 2011'den bu yana Cim Bom'a karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

  • 3 Avrupa'dan Adebayor yorumu
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    Dört lig maçında beşinci golüne imza atan futbolcunun performansı, daha önce top koşturduğu ülkelerin basınında da geniş yer buldu. 

  • 4 Avrupa'dan Adebayor yorumu
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    Fransa'da Monaco ve Metz; İngiltere'de Arsenal, Tottenham, Manchester City ve İspanya'da Real Madrid gibi ekiplerin formasını giyen Adebayor'un, eski günlerinden bir demet sunduğu belirtildi.

  • 5 Avrupa'dan Adebayor yorumu
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    SPORTS: ADEBAYOR TÜRK GİBİ GÜÇLÜ

     

    Fransa'nın Sports internet sitesi, yıldız golcünün performansını ilginç bir şekilde okurlarına yansıttı.

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