Avrupa'dan Adebayor yorumu

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Başlıkta 'Adebayor hat trick yaptı. Ve bunu Arsenal efsaneleri Dennis Bergkamp ile Thierry Henry'ye adadı' sözüne yer veren gazete, Real Madrid'den sonra ilk hat trick'ini yaptığına da dikkat çekti. Adebayor'un maç sonrasında Bergkamp ve Henry'ye bu performansını borçlu olduğu sözlerine yer verildi