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Avrupa kupaları için büyük çekişme

Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken takımlar Avrupa kupalarına katılmak için mücadelelerini sürdürüyor

11 Nisan 2017 Salı, 17:16:43 Güncelleme: 17:21:09

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala takımların Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesi de kızışıyor.

Trabzonspor'u son dakika golüyle mağlup eden Beşiktaş'ın 5 puan farkla lider durumunda bulunduğu Süper Lig'de, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Ligde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe ise haftayı puansız kapatan Galatasaray'ın 1 puan önünde 3. sıraya yükseldi.

Sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ilk 4 sıra için takibini sürdürürken, Antalyaspor da bordo-mavililerin 1 puan gerisinde Avrupa kupası iddiasını devam ettirdi.

KRİTİK AY, NİSAN
Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupaları için en kritik ay nisan olacak. Özellikle zirvedeki takımların birbirleriyle oynayacakları mücadeleler, lig sıralamasını da büyük oranda şekillendirecek.

Lider Beşiktaş, 29. haftada takipçisi Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden turuncu-lacivertliler, nisan ayının son haftasında yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray da 28. haftada Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Derbi maç öncesinde sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın yalnızca 1 puan önünde bulunması bu karşılaşmanın önemini bir kat daha arttırıyor.

Süper Lig'de 5. sıradaki Trabzonspor da 28. haftada 1 puan gerisinde bulunan Antalyaspor'a konuk olacak. Bu mücadele UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen iki takım için önemli bir viraj olarak duruyor.

AVRUPA KUPALARINA KATILIM STATÜSÜ
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon bitiren takım Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacak. Ligi ikinci sırada bitirecek ekip ise Şampiyonlar Ligi grupları için iki ön eleme maçı oynayacak. 3 ve 4. sıradaki takımlar UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında doğrudan yer alacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım eğer ligi ilk 4'te bitirirse, 5. sıradaki ekip UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde edecek.

SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR
Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftada ilk 6 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:

1- Beşiktaş: 61 puan

Adanaspor
Medipol Başakşehir (D)
Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor

2- Medipol Başakşehir: 56 puan

Çaykur Rizespor (D)
Beşiktaş
Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)

3- Fenerbahçe: 50 puan

Galatasaray (D)
Çaykur Rizespor
Beşiktaş (D)
Antalyaspor
Gençlerbirliği (D)
Trabzonspor
Adanaspor (D)

4- Galatasaray: 49 puan

Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor
Aytemiz Alanyaspor (D)
Atiker Konyaspor

5- Trabzonspor: 44 puan

Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Kayserispor
Adanaspor (D)
Medipol Başakşehir
Fenerbahçe (D)
Bursaspor

6- Antalyaspor: 43 puan

Trabzonspor
Adanaspor (D)
Medipol Başakşehir
Fenerbahçe (D)
Bursaspor
Kasımpaşa (D)
Gaziantepspor

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