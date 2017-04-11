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Transfer rekortmeni Oscar iki penaltı kaçırdı

Şanghay SIPG'nin Brezilyalı futbolcusu Oscar, Urawa Red Diamonds'a 1-0 yenildikleri Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçında, iki penaltı atışından yararlanamadı

11 Nisan 2017 Salı, 17:28:44 Güncelleme: 17:30:21

İngiltere'nin Chelsea takımından 60 milyon avroluk rekor bedelle bu sezon Çin'in Şanghay SIPG takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu Oscar, Urawa Red Diamonds'a 1-0 yenildikleri maçta iki penaltı atışını gole çeviremedi.

Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta müsabakasında Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımı ile Çin temsilcisi Şanghay SIPG karşı karşıya geldi.

Mücadelede ev sahibi Urawa Red Diamonds 44. dakikada Rafael da Silva ile 1-0 öne geçti. Şanghay SIPG, 65. ve 76. dakikalarda iki penaltı kazandı. Çin ekibinin yeni transferi Brezilyalı Oscar iki penaltı atışından da yararlanamayınca, Urawa Red Diamonds karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Seoul, Western Sydney Wanderers'ı 3-2 mağlup etti. Urawa Red Diamonds ve Şanghay SIPG dokuzar puanla grupta ilk iki sırada yer alıyor.

Oscar'ın 60 milyon euroluk bonservisi, bu sezonun en yüksek transfer ücreti olmuştu.

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