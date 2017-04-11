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Gençlerbirliği'nde kadro sıkıntısı

Gençlerbirliği'nde bu maç öncesi 5 eksik bulunuyor

11 Nisan 2017 Salı, 17:43:41 Güncelleme: 17:55:04

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak 18. hafta erteleme maçında Gaziantepspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen karşılaşma, Gaziantep Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Gençlerbirliği'nde bu maç öncesi 5 eksik bulunuyor. Kadroya maç tarihinden sonra katılan Murat Duruer, Anıl Karaer ve Etien Velikonja forma şansı bulamayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Agon Mehmeti ve Tokelo Rantie de kadroda yer alamayacak. Başkent ekibinde cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

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