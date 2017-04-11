SÜPER LİG HABERLERİ
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
FUTBOL
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
FUTBOL
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Lyon maçı öncesi kötü haber
FUTBOL
Lyon maçı öncesi kötü haber
Chelsea'nin yıldızı, Galatasaray formasını giydi!
FUTBOL
Chelsea'nin yıldızı, Galatasaray formasını giydi!
Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
FUTBOL
Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine girdiler!
FUTBOL
Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine girdiler!
"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"
FUTBOL
"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"
Ve artık tamamlandı!
FUTBOL
Ve artık tamamlandı!
Fenerbahçe'de Lucescu bombası
FUTBOL
Fenerbahçe'de Lucescu bombası
Aziz Yıldırım'a bir şok daha mı?
FUTBOL
Aziz Yıldırım'a bir şok daha mı?
"Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz"
FUTBOL
"Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz"
Yıllık ücreti şoke etti!
FUTBOL
Yıllık ücreti şoke etti!
Lyon maçına İspanyol hakem
FUTBOL
Lyon maçına İspanyol hakem
Savunma sefilliği!
FUTBOL
Savunma sefilliği!
ÖNE ÇIKANLAR
TFF
FUTBOL

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 4 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti

11 Nisan 2017 Salı, 18:03:20 Güncelleme: 18:43:50

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki takımın da PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Medipol Başakşehir'in, Galatasaray maçındaki saha olayları, Gaziantepspor'un da Aytemiz Alanyaspor mücadelesindeki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, TFF 1. Lig'den Boluspor, Şanlıurfaspor ve Manisaspor kulüplerinin yanı sıra Şanlıurfaspor Kulübünün idarecisi Mehmet Büyükfırat ve Sivassporlu futbolcu Galip Güzel'in de PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

Ünlü çifte büyük şok! Annesi nikahı basınca...
Neslihan Atagül para basıyor
FİSKOS

Neslihan dudak uçuklattı!
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı... ...
Yeni Malatya Stadı bitti!
FUTBOL

Ve artık tamamlandı!