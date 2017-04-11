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Beşiktaş'ta Lyon mesaisi sürüyor!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Lyon'la karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

11 Nisan 2017 Salı, 19:48:20 Güncelleme: 19:51:41

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sağ adalesinde kanama ve ödem bulunan Quaresma'nın katılmadığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanda, 5'e 2 dar alanda oyun ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik maç ve şut çalışması yapıldığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın Fransa'nın Lyon kentine giderek hazırlıklarını maçın oynanacağı stattaki antrenmanla tamamlayacak.

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