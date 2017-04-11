Beşiktaş'ta Lyon mesaisi sürüyor!

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sağ adalesinde kanama ve ödem bulunan Quaresma'nın katılmadığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanda, 5'e 2 dar alanda oyun ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik maç ve şut çalışması yapıldığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın Fransa'nın Lyon kentine giderek hazırlıklarını maçın oynanacağı stattaki antrenmanla tamamlayacak.
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