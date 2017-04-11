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Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 2 | MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2019 FIFA Dünya Kupası Ön Eleme Turu D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek şampiyonaya veda etti

11 Nisan 2017 Salı, 19:55:18 Güncelleme: 19:57:57

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Faroe Adaları'ndaki Torshavn Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların tek sayısı 17. dakikada Melike Pekel'den geldi. Faroe Adaları'nın gollerini ise 36. dakikada Andreasen ve 64. dakikada Simonsen attı.

Grupta oynanan günün diğer maçında ise Karadağ, Lüksemburg'u 7-1 yendi.

Alınan bu sonuçların ardından A Milli Kadın Futbol Takımı grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak şampiyonaya veda etti. Faroe Adaları ise 9 puanla grubu lider tamamlayarak 2019 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele etmeye hak kazandı.

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