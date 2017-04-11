İSPANYA HABERLERİ
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Barcelona şokta!
FUTBOL
Barcelona şokta!
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
FUTBOL
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
FUTBOL
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
FUTBOL
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Lyon maçı öncesi kötü haber
FUTBOL
Lyon maçı öncesi kötü haber
Chelsea'nin yıldızı, Galatasaray formasını giydi!
FUTBOL
Chelsea'nin yıldızı, Galatasaray formasını giydi!
Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
FUTBOL
Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine girdiler!
FUTBOL
Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine girdiler!
"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"
FUTBOL
"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"
Ve artık tamamlandı!
FUTBOL
Ve artık tamamlandı!
Fenerbahçe'de Lucescu bombası
FUTBOL
Fenerbahçe'de Lucescu bombası
Aziz Yıldırım'a bir şok daha mı?
FUTBOL
Aziz Yıldırım'a bir şok daha mı?
"Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz"
FUTBOL
"Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz"
Yıllık ücreti şoke etti!
FUTBOL
Yıllık ücreti şoke etti!
ÖNE ÇIKANLAR
Neymar Barcelona
FUTBOL

Barcelonalı Neymar'a 3 maç men!

Barcelona'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, Malaga maçında oyundan atıldıktan sonra 4. hakemi alkışladığı için 3 maç men cezası aldı

11 Nisan 2017 Salı, 21:59:34 Güncelleme: 22:11:20

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Rekabet Komitesi tarafından alınan kararla, Barcelona'nın yıldızlarından Neymar'a 3 maç men cezası verildiği açıklandı.

La Liga'da lider Real Madrid'in ardından şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, karara itiraz edeceğini duyurdu. Üst kurulun cezayı onaması halinde Neymar, La Liga'daki Real Sociedad, Real Madrid ve Osasuna maçlarında forma giyemeyecek. Ligde şampiyonluk düğümünün çözümünde önemli olması beklenen Real Madrid-Barcelona (El Clasico) mücadelesi 23 Nisan'da oynanacak.

La Liga'nın 31. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Malaga'ya 2-0 yenildiği maçta iki sarının ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Neymar, sahayı terk ederken kararı protesto etmek amacıyla 4. hakemi alkışlamıştı. Brezilyalı futbolcunun cezası, bu nedenle 1'den 3 maça çıkarıldı.

Bu arada, Barcelona'da bu hafta sakatlığının tedavisinin tamamlanması beklenen Arda Turan'ın, Neymar'ın yokluğunda ilk 11'de forma giyebileceği belirtiliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Juventus - Barcelona | CANLI ANLATIM
FUTBOL

Barcelona şokta!
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
FUTBOL

Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ...
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
FUTBOL

4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

Ünlü çifte büyük şok! Annesi nikahı basınca...