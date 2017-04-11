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Juventus: 3 - Barcelona: 0 | MAÇ SONUCU

11 Nisan 2017 Salı, 23:10:00

  • 1 Juventus: 3 - Barcelona: 0 | MAÇ SONUCU
    1 | 16

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün oynanan Juventus - Barcelona maçıyla başladı.

  • 2 Juventus: 3 - Barcelona: 0 | MAÇ SONUCU
    2 | 16

    Juventus sahaya Buffon, Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuaín 11'i ile çıktı.

  • 3 Juventus: 3 - Barcelona: 0 | MAÇ SONUCU
    3 | 16

    Barcelona ise Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Mathieu, Mascherano, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Suarez'li kadrosuyla rövanş için avantaj aradı.

  • 4 Juventus: 3 - Barcelona: 0 | MAÇ SONUCU
    4 | 16

    Maça çok etkili başlayan Juventus, 7. dakikada golü buldu. 

  • 5 Juventus: 3 - Barcelona: 0 | MAÇ SONUCU
    5 | 16

    Sağ kanattan Cuadrado getirdiği top sonrası 'Yeni Messi' lakaplı Dybala'yı gördü, Arjantinli oyuncu dönerek köşeyi nefis buldu ve Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

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