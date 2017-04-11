FUTBOL
Juventus: 3 - Barcelona: 0 | MAÇ SONUCU
11 Nisan 2017 Salı, 23:10:00 | Güncelleme: 23:37:10
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün oynanan Juventus - Barcelona maçıyla başladı.
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Juventus sahaya Buffon, Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuaín 11'i ile çıktı.
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Barcelona ise Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Mathieu, Mascherano, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Suarez'li kadrosuyla rövanş için avantaj aradı.
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Maça çok etkili başlayan Juventus, 7. dakikada golü buldu.
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Sağ kanattan Cuadrado getirdiği top sonrası 'Yeni Messi' lakaplı Dybala'yı gördü, Arjantinli oyuncu dönerek köşeyi nefis buldu ve Juventus'u 1-0 öne geçirdi.
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21. dakikada ise Barcelona gole çok yaklaştı.
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Messi'nin harika pasına hareketlenen Iniesta'nın vuruşunda 39 yaşındaki Buffon gole izin vermedi.
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1 dakika sonra ise Juventus farkı ikiye çıkardı...
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Sol kanattan Alex Sandro'nun getirdiği topa ceza sahası ön çizgisinde gelişine müthiş vuran Arjantinli Dybala durumu 2-0'a getirdi.
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İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıya iyi başlayan Barça oldu.
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47'de Barcelona'da Messi ceza sahasının hemen önünde vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.
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52. dakikada bu kez Iniesta kaleyi yokladı ancak yine top ağlara gitmedi.
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53'te Higuain kaleciyle karşı karşıya pozisyonda skoru 3-0'a getirme şansını değerlendiremedi.
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2 dakika sonra ise Pjanic'in ortasında Chiellini kafayı vurdu ve Juventus maçta 3 farklı üstünlüğü yakaladı.
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Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise Barcelona gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Buffon bir kez daha gole izin vermedi.
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İlerleyen dakikalarda Barcelona'nın yoğun gol baskısı sonuç vermedi ve Juventus maçı 3-0 kazanarak yarı final yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı.