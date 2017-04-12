Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan Tudor'a şok suçlama...
12 Nisan 2017 Çarşamba, 00:33:34 | Güncelleme: 10:19:30
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Süper Lig’i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmek için büyük öneme sahip olan M. Başakşehir maçında 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan G.Saray’da futbolcular isyan bayrağını çekti.
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Yenilginin faturasını yeni hocaları İgor Tudor’a kesen oyuncuların, Hırvat teknik adamı yönetime şikayet ettikleri öğrenildi.
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Karşılaşmanın ardından kendilerini suçlayan Tudor’a öfke kusan futbolcuların, “Geldiği günden beri bizi sürekli koşturuyor. Sezon ortasında böyle antrenman yaptırılmaz.
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İdmanlarda sürekli koşmaktan ya sakatlanıyoruz ya da maçlarda yürüyecek halimiz kalmıyor” sözleriyle tepkilerini dile getirdikleri bildirildi.
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Tudor’un kendilerini ısrarla yanlış mevkilerde oynattığını ayrıca üçlü savunma sistemine de alışamadıklarını söyleyen oyuncuların, “Kimse nerede ve nasıl oynayacağını bilmiyor.
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Hoca her hafta kafasına göre bazı değişiklikler yapıyor ve bizim de iki günde buna uyum sağlamamızı bekliyor. Ne oynadığımız belli değil.
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Ayrıca bizleri sebepsiz yere takımdan kesmesi ve kadro dışı bırakması da motivasyonumuzu bozuyor” diye dert yandıkları kaydedildi.
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MORALLER BOZUK
Şikayetçi oyuncuların en başında ise son maçlarda yedek kalan Wesley Sneijder ve Nigel de Jong ile Başakşehir önünde sürpriz şekilde kızağa çekilen Lukas Podolski’nin geldiği, adları gönderilecekler listesinde olan Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta’nın da oldukça huzursuz oldukları ifade edildi.
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Florya’da dertlerini kulübün profesyonel idarecileri ile paylaşan futbolcuların, karşılarında yönetimden bir yetkilinin bulunmamasından da büyük rahatsızlık duydukları ortaya çıktı.
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Kulüpte hala alacakları bulunduğu için de F.Bahçe derbisi öncesinde Florya’da morallerin oldukça bozuk olduğu bildirildi.
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RIEKERINK PUAN ORTALAMASINDA FARK ATTI
Cimbom’un başına zirvenin 5 puan gerisindeyken gelen Tudor, geride kalan süreçte puan farkının 12’ye çıkmasına engel olamadı.
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Sezona teknik direktör Jan Olde Riekerink’le başlayan Sarı-Kırmızılılar ligde maç başına 1.95 puan ortalamasıyla oynarken, Tudor’un gelmesiyle maç başı ortalamasını 1.42’ye düşürdü.
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İLK 5'E KARŞI ZORLANIYOR
M. Başakşehir maçında keleye isabetli şut çekemeden maçı tamamlayan G.Saray, bu sezon ligin ilk 5 sırasında bulunan rakipleri karşısında henüz galibiyet alamadı.
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Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon’la iki, F.Bahçe’yle ise bir kez oynayan Aslan, toplam 7 maçta kalesinde 14 gol gördü.
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Cimbom bu mücadelelerde yalnızca Beşiktaş’a 2, Başakşehir’e de 1 gol atabildi.