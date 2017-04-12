GALATASARAY HABERLERİ
12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Galatasaray'da isyan çıktı!
FUTBOL
Galatasaray'da isyan çıktı!
"Benim tek umudum Fenerbahçe"
FUTBOL
"Benim tek umudum Fenerbahçe"
Fikret Orman onu canlı izledi!
FUTBOL
Fikret Orman onu canlı izledi!
Okay Yokuşlu'ya dev talipler!
FUTBOL
Okay Yokuşlu'ya dev talipler!
Tercih değil zorunluluk!
FUTBOL
Tercih değil zorunluluk!
"Her takıma 4 gol atabiliriz"
FUTBOL
"Her takıma 4 gol atabiliriz"
Yalçın Karadeniz yeniden aday!
FUTBOL
Yalçın Karadeniz yeniden aday!
Bu kareler patlamadan hemen sonra çekildi!
FUTBOL
Bu kareler patlamadan hemen sonra çekildi!
Messi öldü, yaşasın yeni Messi!
FUTBOL
Messi öldü, yaşasın yeni Messi!
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
FUTBOL
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
FUTBOL
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
FUTBOL
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Ve artık tamamlandı!
FUTBOL
Ve artık tamamlandı!
Lyon maçı öncesi kötü haber
FUTBOL
Lyon maçı öncesi kötü haber
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan Tudor'a şok suçlama...

12 Nisan 2017 Çarşamba, 00:33:34

  • 1 Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan Tudor'a şok suçlama...
    1 | 15

    Süper Lig’i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmek için büyük öneme sahip olan M. Başakşehir maçında 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan G.Saray’da futbolcular isyan bayrağını çekti. 

  • 2 Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan Tudor'a şok suçlama...
    2 | 15

    Yenilginin faturasını yeni hocaları İgor Tudor’a kesen oyuncuların, Hırvat teknik adamı yönetime şikayet ettikleri öğrenildi.

  • 3 Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan Tudor'a şok suçlama...
    3 | 15

    Karşılaşmanın ardından kendilerini suçlayan Tudor’a öfke kusan futbolcuların, “Geldiği günden beri bizi sürekli koşturuyor. Sezon ortasında böyle antrenman yaptırılmaz.

  • 4 Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan Tudor'a şok suçlama...
    4 | 15

    İdmanlarda sürekli koşmaktan ya sakatlanıyoruz ya da maçlarda yürüyecek halimiz kalmıyor” sözleriyle tepkilerini dile getirdikleri bildirildi. 

  • 5 Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan Tudor'a şok suçlama...
    5 | 15

    Tudor’un kendilerini ısrarla yanlış mevkilerde oynattığını ayrıca üçlü savunma sistemine de alışamadıklarını söyleyen oyuncuların, “Kimse nerede ve nasıl oynayacağını bilmiyor. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300