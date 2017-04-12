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Okay Yokuşlu'ya Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen talip!

12 Nisan 2017 Çarşamba, 00:53:28

  • 1 Okay Yokuşlu'ya Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen talip!
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    Trabzonspor’daki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Okay Yokuşlu’ya Sevilla talip olmuştu.

  • 2 Okay Yokuşlu'ya Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen talip!
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    Bu kez iki Alman ekibi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen’in 23 yaşındaki oyuncuyu yakın takibinde olduğu bildirildi.

  • 3 Okay Yokuşlu'ya Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen talip!
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    Her iki kulübün uzun süredir Yokuşlu’yu yakından takip ettikleri, bu transfer için sezon sonunda Bordo-Mavililer’in kapısını çalacakları öğrenildi.

  • 4 Okay Yokuşlu'ya Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen talip!
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    IBANEZ'E KARŞILIK EMRE

    Bu arada gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzon yönetiminin, Aytemiz Alanya’nın gurbetçi oyuncusu Emre Akbaba için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

  • 5 Okay Yokuşlu'ya Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen talip!
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    Akdeniz ekibinden ara transfer döneminde oyuncuyu isteyen Fırtına, “Kümede kalma hedefimiz için Emre bize lazım. Sezon sonunda görüşelim” cevabını almıştı. 

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