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Luis Enrique: "Her takıma 4 gol atabiliriz"

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus'a 3-0 yenilen Barcelona'da Luis Enrique, "Kabusu bir kez daha yaşadık. Her takıma 4 gol atabiliriz" dedi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 01:37:26 Güncelleme: 01:41:23

Enrique maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Juventus karşısında alınan yenilgiyi bir önceki eleme turunun ilk maçında deplasmanda Paris Saint Germain'e karşı aldıkları 4-0'lık mağlubiyete benzetti.

Juventus'a karşı, özellikle 2-0 biten ilk yarıda oynadıkları futbol için "Paris'teki maçın üçüncü kısmı oldu. Aynı şeyler oldu" yorumunu yapan Enrique, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknik direktör olarak üzücü bir duygu. Özellikle ilk yarıda sahadaki dağılışımız felaketti. Nasıl olup da öyle bir oyun oynadığımızı bir türlü kafamdan atamıyorum. İkinci yarı biraz daha iyiydik ama bu da rakibin bizim topla oynamamıza izin vermesinden kaynaklandı. Bu tip günlerde sahip olmamız gereken şans da maalesef yanımızda değildi. Şimdi başka şey düşünmeliyiz ama hiç başka bir şey düşenecek halde değilim. Yarın sabah yeniden ayağa kalkmaya çalışacağız."

Şampiyonlar Ligi'nin son 16'larında 4-0'lık Paris Saint Germain yenilgisinin ardından 6-1'lik skorla turu geçen Barcelona'nın benzer bir başarıyı Juventus karşısında tekrarlayıp tekrarlayamayacağıyla ilgili bir soruya ise Enrique "Eğer kendi oyun düzeyimize gelirsek, her takıma 4 gol atabiliriz" cevabını verdi.

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