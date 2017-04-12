Sneijder ezeli rakiple görüştü iddiası

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:39:07 | Güncelleme: 11:58:19
1
1|15
Galatasaray'da Igor Tudor'la yıldızı bir türlü barışmayan Wesley Sneijder'in sarı-kırmızılı takımla günlerinin sayılı olduğu dedikoduları almış başını gitmişken, Hollanda'da kafaları karıştıran bir iddia ortaya atıldı.
2
2|15
İddianın sahibi, Fox Sports'ta yayınlanan 'De Stentor' isimli programın sunucusu Jan Joost van Gangelen...
3
3|15
Ünlü sunucu, programında teknik direktör Gertjan Verbeek ve efsane kaleci Hans van Breukelen'i konuk etti. Konu, Louis van Gaal'in milli takımın başına geçip geçmeyeceğiydi.
4
4|15
Programda, Arjen Robben ve Wesley Sneijder'in bu isme tepkilerinin ne olacağı da konuşuldu. İddia ise tam bu husus tartışılırken geldi. Sunucu Gangelen bombayı patlattı!
5
5|15
Edindiği bir istihbaratı paylaşan Gangalen, Sneijder'in menajeir Guido Albers'in son 15 günde 3-4 kez İstanbul'a gittiğini açıkladı, ardından şu bilgiyi aktardı:
HABERİN DEVAMI
6
6|15
"Guido, İstanbul'da Advocaat'ın takımıyla da görüştü. Bu görüşme bir transfer görüşmesi mi bilmiyorum. Guido'nun bir başka oyuncusu için olabilir mi, onu da bilmiyorum."
7
7|15
"Wes'i Boğaz Köprüsü'nün diğer yakasında görür müyüz? Bunu Türkler bizden daha iyi biliyordur."
8
8|15
Cimbom'un yüksek maaşı nedeniyle sezon sonunda yolları ayırma seçeneğini elinde tuttuğu Sneijder, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'de G.Saray'dan başka bir takımında oynamam" demişti.
9
9|15
Hollandalı yıldızın menajerinin önceki gün de İstanbul'a geldiğinin ileri sürülmesi, kafaları iyice bulandırdı.
10
10|15
SABRİ-TUDOR TARTIŞMASI
Başakşehir karşısında alınan 4-0'lık hezimet Galatasaray'da moralleri alt-üst ederken, maç öncesi yaşananlar da bir bir ortaya çıkmaya başladı.
HABERİN DEVAMI
11
11|15
Karşılaşmadan bir gün önce yapılan toplantıda kendisiyle birlikte Sneijder ve Podolski'nin maç kadrosunda olmadığını gören Sabri Sarıoğlu, çileden çıktı.
12
12|15
Teknik direktör İgor Tudor'a yönelen tecrübeli futbolcu, "Ne yapmaya çalışıyorsun, amacın ne?" diye sordu.
13
13|15
Hırvat teknik adam da, "Burada patron benim" cevabını verdi.
14
14|15
Hırvat teknik adamın yanıtının ardından, "Ne meraklıymışsın patron olmaya" diye söylenen Sabri'nin, adının 18 kişilik kadroya da yazılmasını istemeyerek, kampı terk ettiği öğrenildi.
15
15|15
32 yaşındaki futbolcunun bu hareketinin ardından diğer oyuncular suskun kalırken, İgor Tudor'un da yaşananlara bir hayli sinirlendiği ifade edildi. (Fotomaç)