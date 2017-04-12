GALATASARAY HABERLERİ
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Sneijder ezeli rakiple görüştü iddiası

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:39:07

  • 1 Sneijder ezeli rakiple görüştü iddiası
    1 | 15

    Galatasaray'da Igor Tudor'la yıldızı bir türlü barışmayan Wesley Sneijder'in sarı-kırmızılı takımla günlerinin sayılı olduğu dedikoduları almış başını gitmişken, Hollanda'da kafaları karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

  • 2 Sneijder ezeli rakiple görüştü iddiası
    2 | 15

    İddianın sahibi, Fox Sports'ta yayınlanan 'De Stentor' isimli programın sunucusu Jan Joost van Gangelen...

  • 3 Sneijder ezeli rakiple görüştü iddiası
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    Ünlü sunucu, programında teknik direktör Gertjan Verbeek ve efsane kaleci Hans van Breukelen'i konuk etti. Konu, Louis van Gaal'in milli takımın başına geçip geçmeyeceğiydi.

  • 4 Sneijder ezeli rakiple görüştü iddiası
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    Programda, Arjen Robben ve Wesley Sneijder'in bu isme tepkilerinin ne olacağı da konuşuldu. İddia ise tam bu husus tartışılırken geldi. Sunucu Gangelen bombayı patlattı!

  • 5 Sneijder ezeli rakiple görüştü iddiası
    5 | 15

    Edindiği bir istihbaratı paylaşan Gangalen, Sneijder'in menajeir Guido Albers'in son 15 günde 3-4 kez İstanbul'a gittiğini açıkladı, ardından şu bilgiyi aktardı:

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