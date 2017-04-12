UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında temsilcimiz Beşiktaş, Lyon'un konuğu olacak. Hedefi final olarak belirleyen Beşiktaş, Lyon deplasmanında avantaj kovalayacak. Peki zorlu Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak_ İşte karşılaşmanın tüm detayları...

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Lyon ile Beşiktaş karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Lyon, Fransa Ligi'nde zirvenin 20 puan uzağında 4'üncü sırada bulunuyor.

Fransız ekibinde artık tek hedef UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmak ve kupayı müzesine götürmek... Yarı finale çıkmaktan başka düşüncesi olmayan Lyon, net bir skorla galip gelerek Vodofone Arena Stadı'ndaki deplasman maçına avantajlı gelmek istiyor.

Temsilcimiz Beşiktaş ise Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider bulunuyor. Ligde şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Siyah Beyazlılarda bir diğer hedefte UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayarak kupayı müzeye götürmek.

Fransız temsilcisi Lyon'u elediği takdirde büyük bir avantaj yakalayacağını düşünen Beşiktaş, Fransa'daki deplasmandan gol ya da goller atarak avantajlı dönmek istiyor.

Zorluk derecesi yüksek Lyon - Beşiktaş maçı 13 Nisan Perşembe Günü (yarın) Saat 22.05'te Stade des Lumieres'de (Stade de Lyon) oynanacak.

Kritik maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz düdük çalacak. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis yapacak. Karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca Tivibu 2 kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

HEDEF LYON'U GEÇİP STOCKHOLM YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRMEK

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ile başlayan Beşiktaş'ın ilk hedefi grup aşamasını geçmekti. Ancak grubun son maçında Dynamo Kiev deplasmanında alınan faklı mağlubiyet rotanın UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesine neden olmuştu.

Son 32 kuraları çekilmeden 'gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz' diye yeni hedef koyan Siyah-Beyazlılar bu turda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı geçip kurada da Olympiakos ile eşleşince yeni hedefini finale çıkmak ve kupayı kazanmak olarak koydu.

Olympiakos'u eledikten sonra Lyon ile eşleşen Kara Kartallar her ne kadar bu eşleşmeyi 'erken final' olarak nitelendirseler de hedefini değiştirmeden Lyon'u geçerek final yolunu açmak ve Stockholm yürüyüşüne devam etmek için sonuna kadar uğraşacak.





ABOUBAKAR VE QUARESMA'NIN YOKLUĞU TAKIMI ETKİLEYECEK



Beşiktaş'ta O.Lyon maçı öncesi 2 futbolcunun yokluğu oldukça büyük sıkıntı yaratacak.



Olympiakos maçında kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar sadece bu maçta değil rövanşta ve eğer çıkılırsa yarı finalin ilk maçında da forma giyemeyecek. Afrika Kupası'ndan döndükten sonra neredeyse oynadığı her maçta gol atan ve taraftar ile arasındaki buzları da eritmeyi başaran Aboubakar, Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart ve aldığı 3 maç ceza ile takımın eksik kalmasına yol açtı.



Yarın akşam Cenk Tosun'u forvet oynatacak olan teknik direktör Şenol Güneş, sadece tek oyuncunun olmayacağını hesap ediyordu. Fakat, Trabzonspor maçında sakatlanan Quaresma'nın henüz iyileşmemesi de tecrübeli hocayı bir hayli sıkıntıya sokacak gibi duruyor. Quaresma olmadığı zamanlarda kanat oynama özelliği de bulunan Aboubakar'ı sağ tarafta oynatan Güneş, iki futbolcunun da olmaması üzerine bu bölgede 'zorunlu' oyuncu oynatacak.



Teknik direktör Şenol Güneş dün akşam yapılan antrenmanda stoper ikilisini Marcelo ve Mitrovic'ten kurup, Tosic'i de sol beke kaydırarak Adriaono'yu sol öne Babel'i de Quaresma'nın yerine sağ öne aldı. Güneş'in şu anda görünen kadrosu Fabricio - Gökhan Gönül - Marcelo - Mitrovic - Tosic - Atiba - Oğuzhan - Babel - Talisca - Adriano ve Cenk Tosun şeklinde.





ŞENOL GÜNEŞ'İN KADRO SEÇİMİ İÇİN DİĞER ALTERNATİFLERİ



Ancak Şenol Güneş'in Aboubakar ve Quaresma'nın yokluğunda bir kaç farklı alternatifi daha bulunuyor.



Zaman zaman oyunun son anlarında Talisca'yı sağ kanada kaydıran ve Oğuzhan'ı öne çeken Şenol Güneş'in, Quaresma'nın yerinde Brezilyalı yıldızı oynatma ve Oğuzhan'ı da 10 numaraya koyma ihtimali ilk seçeneklerden birisi.

Orta sahada Atiba - Oğuzhan uyumunu bozup bozmayacağı merak konusu olan Güneş'in, Talisca'yı sağ kanatta oynatması halinde orta üçlü için alternatifleri Atiba - Necip önlerinde Oğuzhan, Atiba - Oğuzhan önlerinde Tolgay, ve Atiba - Tolgay önlerinde Oğuzhan şeklinde.

Teknik direktör Güneş'in pekte beklenmeyen bir diğer tercihi ise Gökhan İnler'i Atiba'nın yanına koyup Oğuzhan'ı önlerinde oynatmak olacak.

Tecrübeli hocanın kadroda yapacağı en büyük sürpriz ise Caner'i oynatıp Babel'i sağ kanada koymak ve böylelikle Oğuzhan - Talisca - Cenk hücum üçlüsünü bozmamak olacak. Bu durumda da sezon başında olduğu gibi Adriano yine sol önde oynayacak ve takımın geri kalanı aynen korunmuş olacak. Ancak Caner'in iyileştikten sonra henüz maç oynamamış olması bu ihtimali oldukça zayıf kılıyor.

Sadece 2 oyuncunun olmaması ile ortaya bu kadar çok seçenek çıkması bile Aboubakar'ın Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kartın takımı ne kadar zor durumda bıraktığını bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuyor.





3 OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta Aboubakar'ın kırmızı kart cezalısı olmasının yanı sıra 3 oyuncunun sarı kart ceza sınırında olması da ikinci maç için tehlike demek.



Daha önceden 2 sarı kartı bulunan Caner Erkin ve Marcelo'ya son Olympiakos maçında sarı kart gören Oğuzhan da eklendi. Bu üç oyuncu yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda bir hafta sonra İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ FRANSA'YA GİTTİ

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Lyon'la karşılaşacak olan Beşiktaş, ilk mücadele için Fransa'ya gitti. Cezalı olan Aboubakar ve sakatlığı bulunan Quaresma, Lyon'a giden kafilede yer almadı.





TÜRK TARAFTARLAR LYON ŞEHRİNİ BİR GÜNLÜĞÜNE BEŞİKTAŞ SEMTİNE ÇEVİRECEK



Beşiktaş, Lyon maçı ile beraber Avrupa Kupalarında final olmayan bir maçta en çok seyirciye sahip deplasman takımı unvanını yarın akşam kazanabilir. Olympic Lyon'un kuralar çekildikten 3 gün sonra satışa sunduğu biletlerden kısa sürede 17 bin Türk'ün bilet aldığının fark edilmesiyle bilet satışları durdurulmuş ve sonrasında sadece Fransız vatandaşlarına bilet satılmıştı. Kurallar gereği Beşiktaş'a ayrılan 3 bin kişilik deplasman tribünü ile beraber yarın akşam statta 20 bin Türk olacak. Bu sayının Fransız vatandaşlardan karaborsa yoluyla bilet alan diğer Türk seyircilerle beraber 25 bini bulması bekleniyor.



Bu kadar çok deplasman seyircisi eleme maçlarında hem UEFA, hem de O.Lyon için pek alışılmış bir olay değil. Üstelik Fransa ve Lyon'da yaşayan Türk vatandaşların da maç günü güç gösterisi yapmak adına Lyon sokaklarına akın edeceği düşünüldüğünde kentin bir günlüğüne Beşiktaş semtine döneceği en çok konuşulan konulardan birisi.



Türk taraftarların çokluğu Lyon emniyeti açısından da fazlasıyla önemsenen bir konu ve bu yüzden maç günü risk seviyesi en yüksek derece olan 4'e çıkartılmış vaziyette. Lyon emniyeti yurtdışından gelen ve deplasman tribününden maçı seyredecek olan taraftarları toplu halde stada götürmeyi düşünse de farklı tribünlerden bilet alan Türklere karşı nasıl bir önlem alınacağı merakla bekleniyor.

Ayrıca geniş çaplı arama yapacak olan polisler hem şehirde hem de statta açılaması muhtemel siyasi içerikli pankart ve dövizleri toplayacak.

DEPLASMAN KARNESİYLE UÇUYOR

Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da deplasman maçlarında sergilediği performansla dikkat çekiyor. Kara Kartal, adeta deplasmanda yüksekten uçuyor. İlk olarak Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda zorlu Benfica deplasmanında rakibiyle puanları paylaşan siyah-beyazlılar, Napoli deplasmanından ise 3-2'lik galibiyetle dönerek tarih yazmıştı. Akıllarda yer edinse de çabuk unutulan Dinamo Kiev'in 6-0'lık galibiyeti, deplasman karnesinin olumlu yanını yaralamadı.





İKİ TUR DA DEPLASMANIN AVANTAJIYLA GEÇİLDİ

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Şenol Güneş'in öğrencileri, 2. turda Hapoel Beer Sheva deplasmanından aldığı 3-1'lik avantajlı skorla, evinde de 2-1'lik galibiyetle dönerek bir üst tura çıkmıştı. 3. turda Olympiakos virajının ilk ayağında Yunanistan'daki ilk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Kara Kartal, evinde ise 4-1'lik galibiyetle çeyrek finalin kapısını araladı. Siyah-beyazlılar iki kulvarda da oynadığı 5 deplasman maçında 8 gol attı, 6 gol yedi.





FRANSIZLAR EVİNDE GOL MAKİNESİ

Olimpique Lyon ise evinde gol yollarındaki etkili futbolu ile dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fransız temsilcisi, 3 gol kaydetti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Lyon, Az Alkmar'a 2. turda 7, Roma'ya ise 3. turda 4 gol kaydetti. Evinde gol makinesine dönüşen Fransız temsilcisi Avrupa'da bu sezon Stade de Lyon'da oynadığı 5 maçta 15 gol attı ve kalesinde ise sadece 4 gol gördü.





REFERANS SAĞLAM

Ancak Lyon evinde gol yollarında etkili gibi gözükse de Beşiktaş'ın deplasman karnesindeki olumlu gidişatın Fransız temsilcisini korkuttuğu ön görülüyor. Özellikle Lyon cephesinde savunma hattında yaşanan sıkıntıların olumsuzluğu takıma yansırken, Beşiktaş'ın deplasmanda bu avantajı en iyi şekilde kullanabileceği tahmin ediliyor. Zira Avrupa'nın en zor deplasmanları arasında gösterilen Napoli deplasmanında Beşiktaş'ın oynadığı oyun Lyon maçına referans olarak gösteriliyor.

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI "ÇOK YÜKSEK RİSKLİ" MAÇ KATEGORİSİNE ALINDI

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde oynanacak Lyon - Beşiktaş karşılaşması emniyet açısından "çok yüksek riskli maç" statüsüne alındı. Risk ölçeği 4 üzerinden 4 olarak nitelenen maçta özellikle Beşiktaş seyircisi çok sıkı bir polis çemberine alınacak.

LYON EVİNDE FARKLI KAYBETTİ

Olympique Lyon, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) konuk ettiği Lorient'e 4-1 mağlup oldu.

Ligue 1'in 32. haftasında, Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmek isteyen Olympique Lyon ile kümede kalabilme mücadelesi veren Lorient karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, Corentin Tolisso'nun 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Lorient bu gole, bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Majeed Waris ile 42. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Lorient, 49. dakikada Sylvain Marveaux ve 74 ile 81. dakikalarda Benjamin Moukandjo'nun kaydettiği gollerle müsabakayı 4-1 kazandı.

Ligde oynadığı son 4 maçta 2. mağlubiyetini yaşayan Olympique Lyon, 54 puanda kaldı. Art arda 3. galibiyetini alan Lorient ise puanını 31'e çıkardı.

2 TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3'üncü olarak bitiren Lyon ve Beşiktaş, yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi mücadelelerine 2.turdan başlayan 2 ekipten Lyon, AZ Alkmaar ile eşleşti. AZ Alkmaar'ı deplasmanda 4-1 evinde ise 7 - 1'le kolay geçen Lyon, 3.turda Roma ile eşleşti. Fransa'daki maçta Roma'yı 4 - 2 ile geçen Lyon, deplasmanda 2-1 yenilse de turu geçmeyi bildi.

Beşiktaş ise 2.turda İsrail'den Hapoel Beer Sheva ile eşleşti. Temsilcimiz, İsrail ekibini deplasmanda 3 - 1, Vodofone Arena'da ise 2-1'lik skora elemeyi başardı. 3.turda Osmanlıspor'u eleyen Yunanistan temsilcisi Olimpiyakos ile eşleşen Siyah Beyazlılar, deplasmada 1-1'lik skorla avantajı kaptı ve Vodofone Arena'da 4-1 gibi ezici bir skorla rakibini saf dışı bırakarak Lyon'un rakibi oldu.







BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARINDA 195. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 195. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 194 maçtan 72'sini kazandı, 80'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 194 karşılaşmada rakip fileleri 250 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 278 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 74 23 17 34 73 118 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 100 45 21 34 156 122 Toplam 194 72 42 80 250 278





EN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı.

Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

EN FARKLI MAĞLUBİYET LİVERPOOL'DAN

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2007-2008'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a aynı skorla yenilmişti.

HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

DEPLASMANDA 98. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Olympique Lyon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 98. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa'da 97 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 56 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Deplasman maçlarında 108 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 181 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında bu sezon deplasmanda yaptığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Fransa takımlarına karşı Avrupa kupalarında 6 maç yapan Beşiktaş, bunlardan 2'sini kazandı. Bu ülke ekiplerine karşı bir mücadeleyi berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Beşiktaş, Fransa temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 3 maçı ise yenilgiyle tamamladı. 1994-1995'te Kupa Galipleri Kupası'nda Auxerre'e dış sahada 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Paris Saint-Germain'e deplasmanda 2-1 yenildi. Beşiktaş, 2007-2008'de de yine Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer Olympique Marsilya ekibine konuk olduğu maçta 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 6 maçta 8 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Beşiktaş, yarınki rakibi Olympique Lyon ile ilk kez karşı karşıya gelecek.





ŞENOL GÜNEŞ İLE AVRUPA MAÇLARI

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yarın 17. Avrupa kupası maçını yapacak.

Güneş döneminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı macerasını Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar getirdi.

Olympique Lyon'u geçip yarı finale çıkarak tarihinin en önemli başarısını yakalamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 16 Avrupa kupası maçında 6 galibiyet alırken, 8 müsabakadan beraberlikle ayrıldı ve 2 kez yenildi.

Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde rakip filelere 26 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

CENK TOSUN, DEMBA BA'YA ÇOK YAKIN

Bu sezon takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk Tosun, yarın 2 gol atması halinde Demba Ba'yı geride bırakacak.

Avrupa kupalarında 7 golü bulunan ve son olarak Olympiakos ile yapılan rövanş maçında fileleri havalandırıp Mehmet Özdilek ile aynı sayıya ulaşan Cenk, Olympique Lyon karşısında bir gol atması halinde 8 kez bu sevinci yaşayan Demba Ba'yı yakalayacak. Cenk Tosun, 2 gol atarsa hem Demba Ba'yı geçecek hem de siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 9 kez fileleri havalandıran Pancu'yu yakalayacak.

Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı maçlarda bir kez gol sevinci yaşayan Cenk, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezasından dolayı Avrupa kupalarında 3 maç oynayamayacak Vincent Aboubakar ise bu sezon 6 gole imza attı.

Beşiktaş'ta Ryan Babel bu sezon Avrupa kupalarında 2 golle katkı yaparken; Atiba Hutchinson, Adriano Correia ve Anderson Talisca birer kez bu sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir golünü ise Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta William Soares kendi kalesine atmıştı.

CENK TOSUN UEFA'YA KONUŞTU

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, performansının gelişiminde teknik direktör Şenol Güneş'in büyük katkısı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın formda futbolcularından Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımın bu sezon Avrupa ve ligdeki performansı ile form durumuna ilişkin UEFA'ya röportaj verdi.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u eleyerek ilk kez yarı finale kalma fırsatı yakaladığının hatırlatılması üzerine Cenk, "Turnuvada yarı finale kalacak güçte olduğumuza inanıyorum. Beşiktaş ile tarih yazmak istiyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde forma gi̇ydi̇ği̇ 4 maçta 3 kez ağları sarsan 25 yaşındaki futbolcu, başarısının sırrının sorulması üzerine, "Sıkı çalışıyorum. Çalışmadan bir şey olmaz. Başarılı olmak için her zaman üzerine koyarak devam ediyorum. Forma şansı bulduğumda elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş'taki üç sezonumda çok ilerleme kaydettim. Şenol Güneş'in gelişimimde büyük emeği var." cevabını verdi.

Cenk Tosun, penaltı bölgesinde etkili olması ve iki ayağını aynı derecede etkili kullanabilmesinin avantajını maçlarda yaşadığını da söyledi.

"LYON ZOR ANLAR YAŞAYACAK"

Beşiktaş'ta önceki sezonlarda Demba Ba ile Mario Gomez'in yedeği olmasına rağmen bu sezon takımın kilit oyuncuları arasına giren Cenk, "İkisinden de çok şeyler öğrendim çünkü çok kaliteli golcüler. Geçen sezon gol sayımı artırarak ilk 11'de oynayabileceğimi gösterdim. Hocam bana güvendi ve ben de bu sezon gollerimle onu mahcup etmedim." ifadelerini kullandı.

Vodafone Arena'da taraftarla aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu ve bu durumun performanslarına yansıdığını belirten Beşiktaşlı golcü, "Ligde evimizde yenilgi yüzü görmedik ve bizi orada yenmek her rakip için çok zor. Lyon da o maçta zor anlar yaşayacak." diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ KARİYERİNİN ZİRVESİNDE"

Önemli teknik adamlarla aynı anda çalışabildiği için şanslı olduğunu vurgulayan Cenk, "Milli Takım'da Fatih Terim ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş bence Türkiye'nin en iyi iki teknik direktörü. Şenol Güneş ile daha fazla zaman geçiriyorum ve bunca yılın ardından kariyerinin zirvesine çıktığına inanıyorum. Takımın başına geçmesi, hepimizi olumlu yönde etkiledi ve son iki yıldır çok iyi futbol oynuyoruz. Onunla çalışmanın en önemli avantajı, bize arkadaş gibi davranması. Antrenörlüğü öncesinde öğretmenlik yapması, futbolcularla birebirde mükemmel iletişim kurmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cenk Tosun, ligde lider konumda bulunan Beşiktaş'ta futbolcular arasında aile ortamı yaşandığının altını çizerek, "Takım arkadaşlarımı dostlarım gibi görüyorum ve her antrenmana geldiğimde bu sıcaklığı hissediyorum. Kimse kimseyi kıskanmıyor ve başarılı olması için herkes birbirine destek veriyor." şeklinde konuştu.

Ligde 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla her kulvarda çıktığı 38 karşılaşmada ise 20 kez ağları havalandırdı.

"KUPA YENİDEN TÜRKİYE'YE GELECEKSE BUNU YAPACAK TAKIM BEŞİKTAŞ'TIR"

Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski futbolcusu İbrahim Toraman, "Türkiye'ye yeniden bir Avrupa kupası gelecekse bunu getirecek takım Beşiktaş'tır" dedi.

İbrahim Toraman, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Yasin Dallı'nın yaptığı panelde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçını değerlendiren Toraman, "Beşiktaş'ı çok zorlu maçlar bekliyor, en zor rakiple karşılaşacak. Ben Beşiktaş'ın Fransa'dan avantajlı bir skorla dönüp turu geçeceğine inanıyorum. Beşiktaş, Lyon'u geçtiği takdirde final yolu açılacak" şeklinde konuştu.





"KUPAYI GETİRECEK GÜÇTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman, "Türkiye'ye yıllar sonra yeniden bir Avrupa kupası gelecekse bunu getirecek takım Beşiktaş'tır. Ben siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gidip kupayı yeniden Türkiye'ye getirecek güçte olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.





ŞENES ERZİK'TEN BEŞİKTAŞ YORUMU



UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final karşılaşması olan Beşiktaş-Lyon maçını da değerlendiren Erzik, Beşiktaş'ın deplasmanda 1 gol bulması halinde tur şansının çok yüksek olduğunu söyledi. Şenes Erzik "Lyon Şampiyonlar Ligi'nin gedikli üyesiydi taaki PSG'ye kadar. PSG'ye Katar sermayesi gelmesi sonucu çok pahalı transferler ile yükselişe geçti. Bundan dolayı Lyon son zamanlarda aşağıda kaldı. Ama şimdi genç ve iyi bir takımları var. Beşiktaş kurasından sonra Lyon'un birkaç maçını izledim. Çok iyi bir takım. Beşiktaş neyse Lyon da o. Bence tur için şartlar eşit. Ama şunu biliyoruz Beşiktaş kolay kolay maç bırakan bir takım değil. Çok yüksek tempoda oynuyor. Lyon da aynı şekilde. Benim fikrim deplasmanda 1 tane gol atabilir orada. Çünkü o futbolculara sahip bir takım. Bakıyoruz Talisca'yı seyrediyoruz hiçbir şey olmasa frikikten koyuyor topu atıyor yada Cenk Tosun çıkıyor iki tane birden atıyor. Yani ben ümitliyim Beşiktaş'tan."