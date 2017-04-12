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Beşiktaş'ın Lyon yolculuğu başlıyor!

Beşiktaş, Fransa'ya olağanüstü önlemler eşliğinde gidecek. 20 binin üzerinde Türk taraftarın izleyeceği maçta güvenlik zafiyeti yaşamak istemeyen SiyahBeyazlılar, Emniyet’ten ekstra personel istedi. Kartal’a Lyon seferinde halk olaylarında uzman 10 görevli eşlik edecek, uçağa Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ürkmezgil dışında kimse binmeyecek

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:15:41 Güncelleme: 14:14:58

Süper Lig’de Trabzonspor önünde tarihi bir zafer elde eden Beşiktaş’ta futbolculardan taraftara, teknik heyetten yönetime kadar herkes Lyon ile oynanacak maça odaklandı. Avrupa Ligi’nde yarı final için Fransız ekibiyle kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Siyah-Beyazlı camiayı büyük bir heyecan sararken, Beşiktaş kafilesi bugün özel uçakla Fransa’ya gidecek. Futbolcuların yer alacağı uçak 12.00’de, yönetimin uçağının ise 13.00’te hareket edeceği öğrenilirken, yönetim herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ciddi önlemler aldı.

YÖNETİME AYRI TAKIMA AYRI UÇAK
Takımın rahat yolculuk etmesi adına yönetim ve davetliler için ayrı bir uçak kaldıran yönetim, güvenlik önemlerini de en üst seviyeye çıkardı. Fransa’da yaklaşık 20 bin Türk taraftarın izleyeceği maçta yaşanacak olası olaylara karşı her türlü önlemi almaya çalışan Siyah-Beyazlılar, kendi güvenliğinin yanı sıra Emniyet’ten de ekstra personel talep etti.

Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için tedbirlerini artıran yönetimin talebi üzerine gerek İstanbul gerekse Ankara emniyetlerinden halk olaylarında uzman 10 emniyet görevlisi takımla Lyon’a gidecek.

ONUR KONUĞU RAHMİ KOÇ
Takımın uçağına kafile başkan yardımcısı Ahmet Nur Çebi ile Ahmet Ürkmezgil’in dışında kimsenin binmeyeceği belirtilirken, Kartal’a Fransa seferinde çok değerli bir isim de eşlik edecek.

Uzun yıllardır Beşiktaş’a sponsor olan Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç da yıllar sonra Siyah-Beyazlılar’ın Avrupa maçında tribünde yer alacak. Başkan Fikret Orman’ın özel daveti üzerine Lyon maçını izleme kararı alan Rahmi Koç’un yurt dışında bulunmasından dolayı Fransa’ya kendi aracı ile gideceği belirtildi. Koç’un yanı sıra Hüsnü Özyeğin başta olmak üzere birçok ünlü iş adamı da tarihi mücadeleyi takip edecek.

QUARESMA DEPREMİ
Beşiktaş’ın Trabzon’la oynadığı karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ baldır adale zarında mikro kanama ile hafif ödem tespit edilen Ricardo Quaresma’nın, Avrupa Ligi’nde Lyon’la yarın oynanacak maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Karadeniz ekibi ile oynanan maçın ardından tedavisine hızla başlanan Portekizli yıldızın ağrılarının hala devam ettiği ve Fransa’daki tarihi mücadele öncesi kafileye dahil edilmeyeceği ifade edildi.

Lyon maçında takım arkadaşlarını kesinlikle yalnız bırakmak istemeyen Q7’nin çok üzgün olduğu bildirilirken, yıldız oyuncunun Fransızlar’a koz vermemek için son durumunun gizli tutulmasını talep ettiği, her ihtimale karşı bu sabah son bir kontrol daha yapılacağı kaydedildi.

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