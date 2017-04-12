İTALYA HABERLERİ
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Dünya Dybala'yı konuşuyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:18:31

  • 1 Dünya Dybala'yı konuşuyor
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    Juventus'un Barcelona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 golle yıldızlaşan Dybala ortalığı salladı... 

  • 2 Dünya Dybala'yı konuşuyor
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    Messi iki yıl önce onun için ‘Bana güvenin, gelecek yıllarda herkes onu konuşacak’ diyordu. 

  • 3 Dünya Dybala'yı konuşuyor
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    Aradan geçen zaman Messi’yi haklı çıkarmakla kalmadı, Dybala Barcelona’yı yıkan adam oldu. Peki, kim bu Paulo Dybala…

  • 4 Dünya Dybala'yı konuşuyor
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    Barcelona’yı Torino’da yıkan adam Dybala zor bir hayatın içinden geliyor. 

  • 5 Dünya Dybala'yı konuşuyor
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    Babasını daha 15 yaşındayken kaybetti genç Arjantinli. Pankreas kanseri olan babası onun futbolcu olması için her şeyi yaptı. 

     

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