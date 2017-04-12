FUTBOL
Dünya Dybala'yı konuşuyor
12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:18:31 | Güncelleme: 11:29:34
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Juventus'un Barcelona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 golle yıldızlaşan Dybala ortalığı salladı...
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Messi iki yıl önce onun için ‘Bana güvenin, gelecek yıllarda herkes onu konuşacak’ diyordu.
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Aradan geçen zaman Messi’yi haklı çıkarmakla kalmadı, Dybala Barcelona’yı yıkan adam oldu. Peki, kim bu Paulo Dybala…
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Barcelona’yı Torino’da yıkan adam Dybala zor bir hayatın içinden geliyor.
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Babasını daha 15 yaşındayken kaybetti genç Arjantinli. Pankreas kanseri olan babası onun futbolcu olması için her şeyi yaptı.
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Bir gün bile idmanlara yalnız gitmeyen Dybala, onun ölümünden sonra tesislerde kalmaya başladı.
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Hem babasının hatırasını sürdürmek hem de annesi ve kardeşleriyle hayata devam etmek için futbola tutunan Dybala, Arjantinli olmasına rağmen kökleri Avrupa’ya dayanan bir aileden geliyordu.
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Büyükbabası Boleslaw Dybala, Polonya'daki Krasniow köyünden II.Dünya Savaşı sırasında Arjantin'e kaçmıştı.
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Büyükannesi ise Napoli kökenli ve o da Arjantin’e göç etmişti. İşte bu karışım bile onun Arjantin’de hayatını sürdürmemesi için bir nedendi.
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Instituto de Cordoba’da gösterdiği performansla İtalya’nın Palermo takımına transfer olan Dybala, burada geçirdiği üç yıl boyunca adından söz ettirmeye başladı.
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Özellikle topu sürme yeteneği ve vuruş stili onun kısa sürede Messi ile kıyaslanmasına neden oldu.
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Yeni Messi lakabıyla birlikte ona Arjantin’de ‘mücevher’ yakıştırmaları yapılmaya başlandı. Ve Juventus bu mücevherin ihtişamına kayıtsız kalamadı.
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Dybala, Torino’ya adım atar atmaz bir zamanlar Zinedine Zidane, Pavel Nedved ve Andrea Pirlo’nun giydiği 21 numaralı formayı istedi.
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Büyük bir Pirlo hayranı olan Dybala tıpkı onun gibi serbest vuruş uzmanıydı. Ama onu bu kadar özel kılan ise heyecan verici top sürme yeteneğiydi.
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Üst düzey antrenörlerin bile nadiren görebileceği şekilde Messi’yi hatırlatıyordu Dybala.
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Hızlanması, topu sürüş şekli hatta vuruş stili bile neredeyse aynıydı. Ondaki olağanüstü tekniğin klonlanmış hali gibiydi ve bu ona taktiksel anlamda da özgürlük sağlıyordu.
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Ama o hiçbir zaman Messi olmak istemedi. Barcelona ile oynadıkları maçtan önce sanki kariyer basamaklarını nasıl çıkacağını özetler gibiydi;
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“Sadece bir Messi var. Tıpkı sadece bir Maradona olduğu gibi. Messi'ye çok fazla hayranım ancak Juventus için oynuyorum ve kazanmak için her şeyi yapmak istiyorum.”
(Hürriyet)
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