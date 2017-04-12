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Özkan Sümer: "Trabzonspor - Beşiktaş maçı örnek olarak sunulmalı"

Trabzonspor'un Eski Başkanı Sümer, ülkemizde alıştığımızın dışında futbolcuların kalitesinden, oyuncuların davranışına kadar gerçek anlamda bir futbol değeri ortaya konduğunu söyledi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:16:33 Güncelleme: 13:25:59

Trabzonspor'un Eski Başkanı Özkan Sümer, Trabzonspor - Beşiktaş maçının örnek olarak sunulması gerektiğini belirterek, ülkemizde alıştığımızın dışında futbolcuların kalitesinden, oyuncuların davranışına kadar gerçek anlamda bir futbol değeri ortaya konduğunu söyledi.
Trabzonspor Eski Başkanı Özkan Sümer, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda Trabzonspor - Beşiktaş maçının yanı sıra bordo-mavili kulübün güncel durumunu değerlendirdi. Sümer, bordo-mavili kulübe katılan oyuncuların başaralı olmasından öte vazgeçtiği oyuncularla bir sonuç üretmesinin zorluğu ortaya çıktığını belirterek, "Trabzonspor oyunsal bağlamda da bir değişime uğradı. İlk yarıda sonuçlara etki eden sebeplerden bir tanesi çok parçalanmış bir Trabzonspor'du. Şimdi bir bütünlük görebiliyoruz. Bu bütünlük oyun şeklinde olduğu gibi duygusal ve ruhsal yönüyle de ortaya çıkıyor. Bunlar çok önemli gerekçeler, Trabzonspor'da bu değişiklik böyle bir sonuç üretmiştir. Ama devamlılık yönünden bu bir güvence değil. Trabzonspor'un yapması gereken çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum" dedi.

"TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZEL BİR MÜSABAKA OLDU"
Sümer, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının çok özel bir müsabaka olduğunu belirterek, "Ülkemizde alıştığımızın dışında her yönüyle futbolcuların kalitesinden tutun, oyuncuların davranışına kadar gerçek anlamda bir futbol değeri ortaya kondu. Bu tür örneklere çok ihtiyaç var. Futbolumuzda zaman zaman çok yakındığımız aykırılıklar ve değersizlikler bu maçın dışında tutulabilecek şeyler. Gerçekten çok takdir edilecek bir maçtı. Bu skorda oyunun güzelliği ve etkisi yanında oyuncuların hatalarını da görmezden gelmeyelim. Ciddi hatalar yapıldı. Teknik adam yönünden de eleştirilebilir ama ben ona girmek istemiyorum. Yenen goller de kenar savunma oyuncularının yetersizliğinden kaynaklandı. Merkezdeki gelmeler ve gitmeler takım bütünlüğü içinde ele aldığımız zaman iki takım adına da yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Böyle büyük kopmalar olmadı. Ülkemizde sık sık gündeme getirilmesini istediğim örnek olarak sunulmasını istediğim bir maç. Bundan iyi sonuçlar çıkarabiliriz. Gerçekten ilginç bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ARTIK ÜRKÜTÜCÜ BİR ŞEKİLDE YABANCILAŞMA BAŞLADI" 
Trabzonspor'un Eski Başkanı Özkan Sümer, Türkiye'de artık ürkütücü bir şekilde yabancılaşma başladığını vurgulayarak, "Türkiye'de artık ürkütücü bir şekilde yabancılaşma başladı. Çok övündüğümüz Trabzonspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın 9 oyuncusu, Trabzonspor'un 7 oyuncusu yabancı. Bu tarafları da görmek lazım" şeklinde konuştu.

"1461 TRABZON KATEDİLDİ"
1461 Trabzon'un bir kısım insanlara çıkar sağlama adına katedildiğini ifade eden Özkan Sümer, "Trabzonspor'un akademik faaliyetlerinde 1461 Trabzon'a müthiş bir ihtiyaç vardı. Oyuncuların gelişmesi yönünde ve o gelişmenin profesyonel takımımıza aktarılması ihtiyacını ancak 1461 Trabzon ile karşılanması mümkündü. Bir eğitim devamlılığı ve eğitimin son alandaki, oyuncuların performansa dönük olarak yeterlilik kazanması ancak böyle mümkündü. 1461 Trabzon, bırakın gereği gibi değerlendirmeyi hayatta tutulması yönünde bile bir çaba sarf edilmedi. Bir kısım insanların yararına bir kulüp haline getirildi. Buna oyuncular ve yöneticiler dahil. Anlaşılmaz bir şey. Bir kulüp böylesine bir ihtiyacı, böyle aykırı kullanmasının nedeni ne olabilir? Bir tek akla gelen, bir kısım insanlara çıkar sağlamaktır. Bunu da üzülerek söylemeliyim" diyerek sözlerini noktaladı.

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