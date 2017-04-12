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Emre Belözoğlu: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Belözoğlu, "Şampiyonluk için son haftaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:38:37 Güncelleme: 15:40:29

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, kardeşi Bihter Belözoğlu'nun mağaza açılışında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Şampiyonluk için son haftaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyette büyük pay sahibi olan ve oynadığı futbolla alkış alan Emre Belözoğlu, kardeşi Bihter Belözoğlu ve ortağı Merve Yılmaz'ın mağaza açılışında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takım olduklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve Galatasaray'a karşı çok iyi oynadık. Biz çok iyi bir takımız, bunu gösterdik. 5 puanlık fark var ama sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Şampiyonluk şansımız var ve elimizden geldiğince son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Maçtan sonra da söylediğim gibi çok iyi mücadele ediyoruz, baskılı futbol oynuyoruz ve son ana kadar kovalıyoruz. Galatasaray karşısında aldığımız galibiyetle ligde bulunduğumuz yeri de hak ettiğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

"BEN, ARKADAŞIMIN ESPRİSİNE GÜLDÜM"
Galatasaray karşılaşmasının ardından kahkaha atmasına sosyal medyada gösterilen tepkiyle ilgili olarak da konuşan Emre Belözoğlu, "Benim kahkahamın skorla hiç bir ilgisi yok. Yanımdaki takım arkadaşım bana bir espri yaptı ben de ona kahkaha attım. Ama bunun yanlış anlaşılmasına üzüldüm. Ben hiç bir camiaya karşı böyle bir harekette bulunmam. Hele ki Galatasaray camiasına karşı asla böyle bir hareketim olamaz. Bunu çok yanlış yerlere çektiler. Orada alınan skorla ilgili olarak herhangi bir yorum yapmadım ve herhangi bir harekette bulunmadım. Dediğim gibi, takım arkadaşım bir espri yaptı ve ben buna güldüm" açıklamasını yaptı.

"BEŞİKTAŞ'IN TUR ATLAMASINI DİLİYORUM"
UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş'a başarılar dileyen Emre Belözoğlu, "Beşiktaşın tur şansını yüksek görüyorum. İnşallah Lyon'u elerler. Ülkemiz için çok önemli bir maça çıkacaklar. Beşiktaş'ın sonuna kadar götürmesini isterim. Bu maçı geçtikleri takdirde çok büyük bir şansları olacaktır. Şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

"KARDEŞİM ÇOK YETENEKLİ"
Kardeşi Bihter Belözoğlu'nun yeni işinde çok başarılı işlere imza atacağına da inandığını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Kendisi elini attığı her işten başarıyla çıkmasını bilmiştir. Eminim ki bu işi de alnının akıyla yapacaktır. Çok yetenekli bir insan. Şimdi bir mağaza açıyor ve ben de elimden gelen desteği vereceğim. İnşallah Allah hayırlı kazançlar nasip eder" diyerek sözlerini tamamladı.

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