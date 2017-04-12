FUTBOL
Emre'den kahkaha açıklaması
12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:11:54 | Güncelleme: 16:18:51
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Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyette büyük pay sahibi olan ve oynadığı futbolla alkış alan Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu:
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"Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve Galatasaray'a karşı çok iyi oynadık. Biz çok iyi bir takımız, bunu gösterdik. 5 puanlık fark var ama sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız."
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"Şampiyonluk şansımız var ve elimizden geldiğince son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
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Maçtan sonra da söylediğim gibi çok iyi mücadele ediyoruz, baskılı futbol oynuyoruz ve son ana kadar kovalıyoruz."
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"Galatasaray karşısında aldığımız galibiyetle ligde bulunduğumuz yeri de hak ettiğimizi gösterdik."
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Galatasaray karşılaşmasının ardından kahkaha atmasına sosyal medyada gösterilen tepkiyle ilgili olarak da konuşan Emre Belözoğlu şunları söyledi:
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"Benim kahkahamın skorla hiç bir ilgisi yok. Yanımdaki takım arkadaşım bana bir espri yaptı ben de ona kahkaha attım.
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Ama bunun yanlış anlaşılmasına üzüldüm. Ben hiçbir camiaya karşı böyle bir harekette bulunmam."
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"Hele ki Galatasaray camiasına karşı asla böyle bir hareketim olamaz. Bunu çok yanlış yerlere çektiler."
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"Orada alınan skorla ilgili olarak herhangi bir yorum yapmadım ve herhangi bir harekette bulunmadım. Dediğim gibi, takım arkadaşım bir espri yaptı ve ben buna güldüm."
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BEŞİKTAŞ-LYON EŞLEŞMESİ
"Beşiktaşın tur şansını yüksek görüyorum. İnşallah Lyon'u elerler. Ülkemiz için çok önemli bir maça çıkacaklar. Beşiktaş'ın sonuna kadar götürmesini isterim.
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Bu maçı geçtikleri takdirde çok büyük bir şansları olacaktır. Şimdiden başarılar diliyorum."