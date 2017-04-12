MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
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Emre'den kahkaha açıklaması

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:11:54

  • 1 Emre'den kahkaha açıklaması
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    Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyette büyük pay sahibi olan ve oynadığı futbolla alkış alan Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu:

  • 2 Emre'den kahkaha açıklaması
    2 | 12

    "Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve Galatasaray'a karşı çok iyi oynadık. Biz çok iyi bir takımız, bunu gösterdik. 5 puanlık fark var ama sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız."

  • 3 Emre'den kahkaha açıklaması
    3 | 12

    "Şampiyonluk şansımız var ve elimizden geldiğince son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 

  • 4 Emre'den kahkaha açıklaması
    4 | 12

    Maçtan sonra da söylediğim gibi çok iyi mücadele ediyoruz, baskılı futbol oynuyoruz ve son ana kadar kovalıyoruz."

  • 5 Emre'den kahkaha açıklaması
    5 | 12

    "Galatasaray karşısında aldığımız galibiyetle ligde bulunduğumuz yeri de hak ettiğimizi gösterdik."

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