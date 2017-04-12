Borussia Dortmund - Monaco | CANLI

Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor...
Dün oynanması gereken ancak Marc Bartra'nın yaralanmasına neden olan Dortmund'daki patlama nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada Borussia Dortmund ile Monaco karşılaşıyor.
BORUSSIA DORTMUND - MONACO
STAT: Signal Iduna Park
SAAT: 19:45
YAYIN: Tivibu Spor 3
HAKEM: Daniele Orsato
BORUSSIA DORTMUND: Burki; Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer; Bender, Weigl; Dembélé, Kagawa, Guerreiro; Aubameyang
YEDEKLER: Weidenfeller, Nuri Şahin, Emre Mor, Pulisic, Merino, Passlack
YEDEKLER: Thomas Tuchel
MONACO: Subasic, Touré, Glik, Jemerson, Raggi, Fabinho, Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Mpabbé, Falcao
YEDEKLER: De Sanctis, Jorge, Dirar, Germain, Cardona, Diallo, N'Doram
TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim
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