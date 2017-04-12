Borussia Dortmund - Monaco | CANLI

Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor...

Dün oynanması gereken ancak Marc Bartra'nın yaralanmasına neden olan Dortmund'daki patlama nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada Borussia Dortmund ile Monaco karşılaşıyor.

BORUSSIA DORTMUND - MONACO

STAT: Signal Iduna Park

SAAT: 19:45

YAYIN: Tivibu Spor 3

HAKEM: Daniele Orsato



BORUSSIA DORTMUND: Burki; Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer; Bender, Weigl; Dembélé, Kagawa, Guerreiro; Aubameyang

YEDEKLER: Weidenfeller, Nuri Şahin, Emre Mor, Pulisic, Merino, Passlack

YEDEKLER: Thomas Tuchel



MONACO: Subasic, Touré, Glik, Jemerson, Raggi, Fabinho, Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Mpabbé, Falcao

YEDEKLER: De Sanctis, Jorge, Dirar, Germain, Cardona, Diallo, N'Doram

TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim