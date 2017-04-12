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Bruno Genesio: Deplasmanda oynayacağımızı kabul etmiyorum

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon'un teknik direktörü Bruno Genesio ve sol beki Jeremy Morel basın toplantısı düzenledi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:10:23 Güncelleme: 19:12:05

Bruno Genesio düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş daha çok toplu olarak oynayan bir takım. Bir ya da iki oyuncusunun olmaması gücünü zayıflatmaz. Beşiktaş çok iyi ve karakterli bir takım. Beraber oynayabilen bir ekip. Dolayısıyla yarınki karşılaşmanın zor olacağını düşünüyorum. Hırsımız en iyisini yapmak. Yarın karşımızda çok iyi takım olacak. Belki Roma kadar güçlü, bilindik takım değil ama buraya kadar geldiler. Öncelikle bu turun gereklerini yapmak istiyoruz. Roma'ya göre rakibin daha az bireysel yetenekleri olan oyuncuları var. Toplu halde iyi oynayan ve yardımlaşan takım olduğunu düşünüyorum.

Şenol Güneş'in yorumunu duymamıştım. Memnun oldum. Yorumlarının içinde belki bize de verilen mesaj vardır. Yarınki maçta göreceğiz.

Biz daha fazlayız, deplasmanda değil evimizde oynayacağız.

Stadımızın kapasitesi 58 bin. 15 bin Beşiktaş taraftarı olacaksa bizim de 43 bin taraftarımız maçta yer alacak. Taraftarlarımıza çok güveniyorum. Beşiktaşlılardan çok daha fazla olacaklardır. Deplasmanda oynayacağımızı kabul etmiyorum. Yarınki karşılaşma bizim stadımızda olacak.

DORTMUND'A GEÇMİŞ OLSUN
Dortmund maçında yaşananlar aklımızın bir köşesinde. Yarın burada hem oyucuların hem taraftarların güvenliğini sağlayacak kişilerin görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Yaralananlara geçmiş olsun diliyorum."

JEREMY MOREL: ÇOK İYİ ŞARTLARDA HAZIRLANMADIK
Fransız ekibinin deneyimli sol beki Morel ise ''Son maçlarda aldığımız kötü sonuçlardan etkilendik. Üst üste iyi maçlar çıkaramadığımı gerçeği var. Çok iyi şartlarda maça hazırlandığımızı da söyleyemem. Mental olarak kısa sürede toparlanmak kolay değil. Fakat biz yine de elimizden gelenin en iyisini yapacak şekilde maça hazırlandık. Bu maçın telafisi yok ve Roma maçındaki futbolumuzu yarın akşam da tekrarlamak istiyoruz.

Yarın 15 binden fazla Türk taraftar olacak. Hem tribünde hem sahada büyük bir maç olacak. Biz futbolcular olarak sahada mücadele ediyoruz. Saha dışındaki seyircilerin durumları bizi çok da ilgilendirmiyor. Normal lig maçlarına göre gerçekten değişik bir atmosfer olacak. Biz de yarın test etmiş olacağız. Quaresma Beşiktaş için önemli ama yerini dolduracak oyuncuları da var. Evet en iyi oyuncuları yok ama karşımızda çok iyi bir kadro olacak.'' diye konuştu.

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