GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
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Gaziantepspor: 0 - Gençlerbirliği: 1
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Gaziantepspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Süper Lig'de erteleme maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:26:04 Güncelleme: 19:35:36

GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - GAZİANTEPSPOR: 1

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçta Gaziantepspor, Gençlerbirliği'nin konuk etti.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GAZİANTEPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Mücadelenin ilk yarısında golsüz eşitlikle tamamlanırken, Gençlerbirliği 69. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca başkent ekibi sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kümede kalma mücadelesi veren Gaziantepspor 22 puanla 17. sırada kalırken, Gençlerbirliği 36 puana ulaştı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

DETAYLAR BİRAZDAN...

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