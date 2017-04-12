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Şenol Güneş: Beklentimiz gol yemeden goller atabilmek

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş ile Gökhan Gönül, maçın oynanacağı stadyumda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 22:00:37 Güncelleme: 22:02:37

Güneş, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların maçı olacağını belirterek, "İyi bir rakiple oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Kendimizi test edeceğiz. Yetenekli oyuncuları var. Stat dolu olacaktır. Herkesin mutlu olacağı ve hak edenin kazanacağı bir oyun olsun istiyorum. Oynanan maçlar geride kaldı. Rakibimiz genç de olsa tecrübeliler. Geçmiş maçlar ölçü olamaz. Oyuncularım kendilerinden istenenleri en iyi şekilde ortaya koyacaklardır. Lyon'u başka hiçbir rakibe benzetmek istemiyorum. Aboubakar ve Quaresma bizimle olmayacak. Oyun formatımız eldeki oyunculara göre en iyisi olacaktır. Fair-Play içinde bir maç olmasını ve bu maçın dostluklara vesile olmasını istiyoruz. Futbolun eğlencesi önde olmalı. Yeteneklerimizi karakterimizi sahaya koyup en güzel oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Lyon'un genç oyuncuları var. Hücuma dönük oyuncuları öz güvenli. Biz de aynı öz güvenle oynamaya çalışacağız. İki takım da futbol oynamayı düşünüyor. Neler olacak yarın göreceğiz. Beklentimiz, gol yemeden goller atabilmek" dedi.

Güneş, dün akşam Dortmund'a yapılan saldırıya da değinerek, "Dünyada terör olmasın, insanlar mutlu olarak yaşasın. Dünya bir kriz yaşıyor. Futbola da etkileri oluyor. Dün Almanya'daki bomba olayı gibi. Önemli olan dünyadaki şiddeti yok etmek" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÖNÜL: BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUZ
Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül ise, her kulvarda sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Yarın da kazanmak için sahada olacağız. Hocamız bize isteklerini belirtti. Biz de oyuncular olarak elimizden geleni yaparak buradan olumlu şekilde ayrılmak istiyoruz. Lyon ofansif olarak iyi olabilir ama zaafları da var. Biz onların iyi yönlerine karşı önlem alacağız. Önemli olan buradan iyi bir sonuçla ayrılmak. Kazanmak isteriz. Favorilerin mağlup olduğunu çok gördük. Beşiktaş tarihine geçmek istiyoruz. Yetenek önemlidir ama tecrübe her şeydir. Önemli olan takım olabilmektir. Biz yarın takım gibi mücadele etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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