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Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Martin Skrtel

Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı 48 resmi maçın 42’sinde karşılaşmalara ilk 11’de başlayarak inanılması güç bir istatistik yakalayan Martin Skrtel, sakatlık sebebiyle de hiçbir maçı kaçırmadı

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:49:01 Güncelleme: 10:18:24

Premier Lig’in üst düzey takımlarından birinin 9 yıl boyunca defans hattında oynamak elbette kolay değil... Liverpool’un unutulmaz isimleri arasına giren Martin Skrtel, Türkiye’deki ilk yılında da hemen kalitesini ispatlamayı başardı. Her ne kadar ona ödenen yüksek bonservis bedeli ve Kjaer ile birlikte çok pahalı bir stoper ikilisi olmaları sebebiyle transferi tartışılsa da şüphesiz ki oyunculuğu ve karakteri hiç şüphe yaratmadı. Bu sezon Fenerbahçe lig, Avrupa ve kupada toplam 48 resmi maça çıkarken, Slovak yıldız bu maçların 42’sine ilk 11’de başlayarak ulaşılması zor bir istatistik yakaladı. Üstelik bu 42 maçın 40’ında da 90 dakika sahada kaldı. Kaçırdığı 6 maçın 2’sinde sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayan Slovak oyuncu, yedek ve genç ağırlıklı çıkılan kupadaki grup maçlarının 4’ünde ise tercih edilmedi.

ARKADAŞLARINA FARK ATTI
Martin Skrtel bu istatistikleriyle tüm takım arkadaşlarına fark atarken, 42 maç oynayan Kanarya’nın ‘terminatörünü’ en yakında takip eden isimler 37’şer maçla Josef ve Mehmet Topal oldu. Bu sezon 3 bin 746 dakika sahada kalan Skrtel’e dakika anlamında en yaklaşan isim 3 bin 200 dakikayla Mehmet Topal oldu. Kendine çok iyi bakan, bu sezon hiç sakatlık yaşamayan 33 yaşındaki yıldız bunun yanı sıra milli takımla da maç kaçırmadı. Martin Skrtel ayrıca Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 3 gol atıp, 2 asist yapmayı da başardı.

SKRTEL’İN SIRLARI: ÖZEL PROGRAMA ÖNEM VERİYOR
Fenerbahçe’nin istikrar abidesi Martin Skrtel’in bu başarısının altında elbette iyi çalışmak yatıyor. Antrenman kaçırmayan ve idmanlarda yüzde yüzünü ortaya koyan Slovak oyuncu kendi özel programlarına da çok önem veriyor. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen sık sık özel çalışmalar yapan ‘terminatör’ bu özverisinin karşılığını sahada alıyor.

İLETİŞİMİ ÇOK İYİ
Skrtel her ne kadar vatandaşı olması sebebiyle Miroslav Stoch ile daha fazla vakit geçirse de tüm takım arkadaşlarıyla da iletişimi oldukça iyi seviyede. Takım arkadaşlarının yanı sıra Samandıra personeline karşı da oldukça iyi davranan başarılı stoperin bu özellikleri herkes tarafından seviliyor.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL

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